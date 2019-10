Ensimmäinen kahden tunnin alitus maratonilla ei kelpaa ME:ksi

Kenialaisjuoksija Eliud Kipchoge rikkoi Wienissä lauantaina yhden yleisurheilun suurista rajoista, mutta maailmanennätykseksi kaikkien aikojen ensimmäistä kahden tunnin alitusta maratonilla ei kelpuuteta. Kipchoge ylitti maaliviivan hyvävoimaisena ajassa 1.59.40,2.

– Olen ensimmäinen mies (joka alittaa rajan), ja haluan inspiroida monia ihmisiä. Odotan, että enemmän urheilijoita kaikkialla maailmassa juoksee tämän jälkeen alle kahden tunnin, Kipchoge sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Maailmanennätyksenä säilyy kuitenkin Kipchogen viime vuonna Berliinissä juoksema 2.01.39, sillä Kansainvälinen yleisurheiluliitto ei kelpuuta Wienin aikaa maailmanennätykseksi.

Kipchogea kirittivät hänen edellään ajanut ja alle kahden tunnin tavoiteaikaa osoittanut auto sekä runsaat 40 vauhdinpitäjää, joiden joukossa olivat 1 500 metrin olympiavoittaja Matthew Centrowitz, 5 000 metrin olympiahopeamitalisti Paul Chelimo sekä norjalaiset Ingebrigtsenin veljekset Jakob, Filip ja Henrik.

He juoksivat rintamassa Kipchogen edessä muodostaen tuulensuojan. Viimeisellä osuudella Kipchogea kiritti entinen 1 500 metrin ja 5 000 metrin maailmanmestari Bernard Lagat.

"Teimme tämän yhdessä"

Kahden tunnin alitukseen Kipchogen täytyi pitää keskimäärin 2.50 minuutin vauhtia kilometriä kohti. Kenialainen oli puolimatkassa kymmenen sekuntia tavoitevauhtia edellä. Sen jälkeen hänen tahtinsa putosi toviksi 2.52 minuutin kilometrivauhtiin, mutta loppua kohti Kipchoge kiristi taas tahtia.

Muutama sata metriä ennen maalia Kipchoge viittoili apujuoksijat pois luotaan ja yltyi juhlintaan ennen maalia.

– He kuuluvat maailman parhaisiin urheilijoihin, joten kiitos. Arvostan sitä, että he ottivat tämän tehtävän vastaan. Teimme tämän yhdessä, Kipchoge sanoi BBC:n mukaan.

Vauhdinpitäjien ja poikkeuksellisen radan lisäksi avustajat toivat polkupyörillä juomapullot ja energiageelit suoraan Kipchogen käteen, kun kilpailuissa maratonjuoksijoiden pitää itse poimia juomat juottopisteiden pöydiltä.

"Se on uskomatonta"

Myös Kipchogen käyttämien Niken kenkien uskotaan viilanneen maratonaikaa aiempaa matalammiksi. Kansainvälisen yleisurheiluliiton sääntöjen mukaan juoksukengät eivät saa antaa juoksijalle epäreilua etua, mutta sääntö jättää tilaa tulkinnoille.

Kahden tunnin alitukseen tähdännyttä Sub2-projektia aiemmin johtanut professori Yannis Pitsiladis arvosteli Kipchogen ennätysyritystä jo perjantaina The Timesille. Pitsiladis sanoi uskovansa Kipchogen uusien juoksukenkien antavan hänelle epäreilun edun.

Kipchogen uusista kengistä ei ole vielä julkisuudessa tarkkaa tietoa, mutta hänen kevään 2017 Monzan ennätysyrityksessä käyttämänsä Niken kengät sisälsivät jousen kaltaisen mekanismin ja herättivät epäilyjä. Tuolloin Kipchoge juoksi 2.00.25, mutta tuokaan aika ei kelvannut maailmanennätykseksi, koska rata oli tehty autourheilua varten ja auttoi juoksijaa kaltevuudellaan. Wienin reitti kulki tasaisella Praterin puistoalueella eikä sisältänyt jyrkkiä mutkia.

Kipchoge, 34, on maailmanmestari ja olympiavoittaja, mutta hän jätti syys-lokakuun vaihteessa mitellyt Dohan MM-kilpailut väliin Wienin ennätysyritykseen valmistautumisen vuoksi.

Valmentaja Patrick Sangin mukaan kenialainen on inspiroinut kaikkia ihmisiä venyttämään rajojaan elämässä.

– Ennätysten on tarkoitus rikkoutua, joten joku yrittää uudelleen. Mutta historiaa on tehty. Se on uskomatonta, Sang sanoi.