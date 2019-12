Entistä tehokkaampi Lauri Markkanen on myös entistä riisutumpi versio aiemmasta

Lauri Markkanen jätti edellispäivän harjoitukset väliin vatsataudin takia, mutta heitti 25 pistettä, kun Chicago Bulls nuiji NBA-koripalloliigan tämän kauden heikoimman joukkueen Atlanta Hawksin 116–81. Markkanen keräsi joukkueensa korkeimman pistemäärän heittotarkkuudella 8/14 ja kolmostarkkuudella 4/9.

– Ehkä en ollut ihan sataprosenttisessa kunnossa, mutta rehellisesti sanottuna, koska sitä on sataprosenttisessa kunnossa? Markkanen lausui NBC Sportsille.

Bullsin toiseksi paras pistemies (19) Zach LaVine sanoi, ettei nähnyt Markkasessa merkkejä sairastumisesta.

– Jos hän pelaa tuolla tavalla, ehkä hänen pitäisi olla sairaana useammin, LaVine letkautti.

Surkean marraskuun jälkeen Markkanen on joulukuun peleissä heittänyt 17,6 pistettä ottelua kohti 50,9-prosenttisella pelitilanneheittotarkkuudella ja 40,2-prosenttisella kolmostarkkuudella.

– Tiedän, missä saan kosketuksia ja heittoja. Samat kaverit, sama systeemi. Teemme töitä sen kanssa joka päivä, joten sen täytyy alkaa tuntua mukavammalta. Kaikki alkavat tietää roolinsa ja hoitavat sen hyvin, Markkanen sanoi.

"Hän alkaa oppia"

Vaikka Markkanen on joulukuussa pelannut alkukautta tehokkaammin, on hän samalla myös riisuttu versio aiemmasta. Enää häntä ei haeta viime kauden tapaan korin läheisyyteen low postiin, mistä hyökkääminen on muutenkin kuolemassa sukupuuttoon. Myös Markkasen korilleajot ovat vähentyneet viime kaudesta, ja sen myötä myös vapaaheitot.

Bullsin uusi hyökkäyspeli on rakennettu tuottamaan heittoja aivan korin läheisyydestä tai kolmoskaaren takaa. Markkasen tämän kauden korit tulevat suoraan syötöstä heitetyistä kolmosista – hänen pelitilanneheitoistaan jo yli puolet on kolmosia ja jokaista onnistunutta kolmosta on edeltänyt korisyöttö – ja nopeiden hyökkäysten päättämisestä. Muut heitot on karsittu pois, eikä Markkanen ole pystynyt kehittämään pelinsä muita osa-alueita: levypallojen määrä ja osuus levypalloista ovat Markkasen NBA-uran pienimmät, eikä suomalaisen korisyöttöjen määrä vieläkään ole ylittänyt menetysten määrää.

– Hän alkaa oppia, miten hän saa heittonsa ja pääsee omille paikoilleen. Hän on tehnyt todella kovasti töitä heittonsa kanssa, päävalmentaja Jim Boylen kehaisi Hawks-pelin jälkeen.

Chicagon yleisö nousi seisomaan, kun Atlantan Vince Carter poistui viimeisen kerran vaihtoon ottelun lopussa. Kaikkien aikojen näyttävimpiin donkkaajiin kuulunut Carter, 42, pelaa 1998 käynnistyneen NBA-uransa viimeistä kautta. Lauantain peli oli hänen uransa viimeinen Chicagossa, ellei veteraania kaupata toisaalle ennen kauden päätöstä.

Bullsin seuraava vastustaja on mestarikandidaatteihin lukeutuva Milwaukee Bucks, joka vierailee Chicagossa maanantaina.