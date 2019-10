Esapekka Lapin perjantai päättyi keskeytykseen

Citroenin Esapekka Lappi on joutunut keskeyttämään Katalonian MM-rallin perjantaipäivän teknisen vian takia. Lappi oli ennen viidennellä erikoiskokeella tullutta keskeytystään seitsemäntenä. Lappi saattaa jatkaa kilpailua lauantaina.

Citroen-tallille perjantai on ollut synkkä, sillä Sebastien Ogier putosi aiemmin päivällä kauas kärjestä teknisen vian takia. Kilpailun kärjessä on Hyundain Dani Sordo ennen tallikaveriaan Thierry Neuvillea. Kaksikon välinen ero on 4,6 sekuntia.

Hyundailla on kolmoisjohto, sillä Sordon ja Neuvillen takana majailee Sebastien Loeb. Toyotan virolaiskuljettaja Ott Tänak on neljäntenä. Maailmanmestaruutta jahtaava Tänak on Sordoa 17,1 sekuntia perässä.

Toyotan Jari-Matti Latvala on jäänyt kärjestä 26,3 sekuntia ja on seitsemäntenä. Hänen takanaan kahdeksannella sijalla on Fordin Teemu Suninen. Hänen eronsa kärkeen on 33,5 sekuntia.

Kilpailussa ajetaan tänään vielä yksi erikoiskoe.