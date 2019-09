Esapekka Lapin tallilla kaksoisjohto Turkin MM-rallissa – "Totta kai harmittaa, kun kerrankin olisi mahdollisuus ajaa voitosta"

Citroenin Esapekka Lappi on vain kahden kymmenyksen päässä Turkin MM-rallin johtopaikasta, kun lauantain jälkeen ajettuna oli 13 erikoiskoetta.

Ikävä kyllä suomalaiskuski ei voi ajaa voitosta sunnuntain neljällä viimeisellä pikataipaleella, sillä johdossa on Lapin tallikaveri Sebastien Ogier, joka taistelee vielä maailmanmestaruudesta.

– Juuri näin se on. Kaikki sen tietää. Totta kai harmittaa, kun kerrankin olisi mahdollisuus ajaa voitosta, niin siinä on tallikaveri vieressä, joka taistelee maailmanmestaruudesta. Selvää kuitenkin on, että hän niitä pisteitä enemmän tarvitsee, Lappi totesi lauantain ajopäivän päätteeksi.

– Tietenkin meidän on molempien ensin ajettava maaliin. Jos jotain hänelle käy, niin sitten voidaan ajaa voitosta. Toivotaan kuitenkin, että niin ei käy.

Citroen on löytänyt Turkissa loistavan suorituskyvyn surkean Saksan asvalttirallin jälkeen. MM-sarjaa johtava Toyotan Ott Tänak keskeytti lauantaina elektroniikkavikaan, joten Ogier voi nousta aivan virolaisen kantaan mestaruustaistossa.

– Ei me olla mitään ihmeellistä tehty tätä rallia varten. Minulla on nyt se uusi geometria autossa, joka tuli jo Suomeen, mutta en sitä siellä käyttänyt. Täällä se toimii paremmin, Lappi summasi.

– Lisäksi ajoimme hyvät testit. Meillä on käytössä Jyväskylän iskunvaimentimet, joten ei mitään mullistavaa ole tehty. Jostain syystä auto toimii täällä tai sitten kuskit vaan on niin hiton hyviä.

Suninen pohtii: kolmostila vai Power Stage?

Kolmantena ennen sunnuntain viimeistä 40 ek-kilometriä on Hyundain Andreas Mikkelsen. Fordin Teemu Suninen kuitenkin vaanii vain 9,8 sekunnin päässä. Suninen aprikoi vielä lauantai-iltana, onko kolmostilasta välttämättä järkeä ajaa kilpaa kaikin keinoin.

– Saa nähdä, miten käy. Onhan se ihan mahdollista ottaa kiinni, mutta kaiken on osuttava kohdilleen. Pitää vähän miettiä, että panostaako yhteen sijoitukseen vai pelkästään Power Stageen. Jos kaikki pätkät ajaa täysillä, niin voi olla viimeisellä renkaat aika loppu, Suninen huomautti.

Toyotan Jari-Matti Latvala starttaa päätöspäivään kuudennelta sijalta edellään Hyundain Dani Sordo.