Esapekka Lappi ihasteli Ott Tänakin kyytiä – ”Hän on ihan avaruusolio”

Tommi Mäkisen johtaman Toyotan rallitallin tilanne näyttää loistavalta Suomen MM-rallissa, kun kuuden ajetun erikoiskokeen jälkeen tiimillä on kolmoisjohto.

Mäkisen ykköstykki Ott Tänak johtaa rallia, vaikka joutui auraamaan irtosoraa perjantaiaamuna. Tänakin johtoasema on 5,4 sekuntia ennen Jari-Matti Latvalaa. Kris Meeke on kolmantena neljä kymmenystä suomalaisen perässä.

Onnistujiin perjantaiaamuna lukeutuu myös Esapekka Lappi, joka on saanut vihdoin Citroen C3 WRC:n säädöt kuntoon. Lappi on neljäntenä 6,9 sekuntia Tänakia perässä. Pieksämäkeläinen hämmästeli virolaisen vauhtia ensimmäiseltä lähtöpaikalta.

– Hän on joku olio, ihan avaruusolio. Ott on aika kova jätkä. Toki se tiedettiin, että hän tekee mitä haluaa. Ei voi kuitenkaan kuin hattua nostaa. Voi olla vaikea taistella häntä vastaan iltapäivällä, Lappi sanoi päivähuollossa.

– Toyota-kuskeja on vaikeaa lyödä. Tiedän itsekin aika hyvin, millainen heidän autonsa on tässä rallissa. Se on hyvin simppeli ajaa. Tuntuu, että tällaisella ajolla omat ajat voisivat olla vielä parempia. Se johtuu hyvin pitkälti downforcesta. Meillä on aika erilainen aerodynamiikan paketti kuin heillä, viime kaudella vielä Toyotalla ajanut Lappi jatkoi.

Lapin alku oli kuitenkin lupaava hankalan kauden huomioon ottaen.

– Oli tämä positiivisin startti ralliin tänä vuonna. Toisaalta tuolta lähtöpaikalta pitäisi ajaa vielä kovempaa. Ihan ei pystytty sitä lähtöpaikkaa hyödyntämään. Hyvä kuitenkin, että ollaan näin lähellä, Lappi sanoi.

Myös Latvala oli aamupäiväänsä tyytyväinen, vaikka muutamia virheitä mahtui matkalle.

– Vauhdin puolesta olen tyytyväinen. Tarkkuus vähän heitti parilla pätkällä. Moksissa virheet maksoivat aikaa. Ässämäessä en taas ihan malttanut. Yhdessä vasurissa otin sisälinjan ja siinä oli kiviä tiessä. Auto luisti ja osui kiveen, mikä rikkoi vanteen. Sen otan omaan piikkiin, Latvala summasi.

– Pikkuisen pitää parantaa iltapäivän lenkille. Olen kuitenkin tyytyväinen. Vähän tarvitaan lisää tasaisuutta, ettei tule pudotuksia erikoiskokeiden aikana.