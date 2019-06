Esapekka Lappi keskeytti, Tänak kiskoo lisää kaulaa Portugalin MM-rallissa

Esapekka Lappi on keskeyttänyt Portugalin MM-rallin hänen Citroeninsa vahingoituttua. Kisan kärjessä 18 erikoiskokeen jälkeen on edelleen virolainen Toyota-kuljettaja Ott Tänak, joka kasvatti eronsa toisena ajavaan Toyotan Kris Meekeen 8,1 sekuntiin.

Fordin Teemu Suninen on parhaana suomalaisena viidentenä, mutta hän on jäänyt kärjestä yli 2,5 minuuttia ja neljännestä sijastakin yli puolitoista minuuttia. Eilen keskeyttänyt Jari-Matti Latvala on jäänyt runsaat 11 minuuttia kärjestä.

Tänään ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.