Esapekka Lappi löysi lisää vauhtia Monte Carlon MM-rallissa

Rallin MM-sarjan kauden avauskisassa Monte Carlossa on luvassa hurja voittotaistelu sunnuntaina. Toyotan Elfyn Evans lähtee neljälle viimeiselle erikoiskokeelle niukassa 4,9 sekunnin johtoasemassa ennen tallikaveri Sebastien Ogieria.

Toyotan kaksikon takana vaanii Hyundain Thierry Neuville, joka on jäänyt Evansista vain 6,4 sekuntia.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi löysi lauantaina lisää vauhtia. Uusi työkalu Fiesta WRC sopii koko ajan paremmin pieksämäkeläisen käteen.

– Aamulla oli vähän haasteita, mutta muutimme autoa huollossa. Sen jälkeen tuli paljon paremmin. Ajo ei ole muuttunut eilisestä, mutta ajat ovat parantuneet. Olemme saaneet lisää pitoa. Autosta se lähti tällä kertaa, Lappi kertoi.

– Oli ehkä vähän odotettavissa, ettei puolentoista päivän testeillä ihan täydellistä kuvaa saa autosta. Positiiviseen suuntaan ollaan menossa ja tärkeintä on, että olemme kehittyneet koko ajan.

Lappi taistelee vielä rallin neljännestä sijasta Hyundai-konkari Sebastien Loebia vastaan. Lauantain erikoiskokeilla suomalaiskuski saavutti Loebin etumatkaa yli puoli minuuttia. Sunnuntaille kurottavaa jäi vielä 14,1 sekuntia.

– Pappaa on ruvennut jännittämään. Vähän hänellä alkaa pää rakoilla, kun nyt jo spinnasi viimeisellä ek:lla. Jatketaan samaan malliin ja katsotaan, jos päästään iholle, Lappi murjaisi.

– Pitää muistaa, että hän on ajanut huomisen pätkät ainakin 40 kertaa ja minä en ihan niin monesti, Lappi jatkoi vakavoituen.

Rovanperälle jälleen lisää oppia

Toyotan nuori lupaus Kalle Rovanperä kurvaili lauantaina varmistellen. Puuppolalainen ajoi ensimmäistä kertaa WRC-autolla todella jäisissä olosuhteissa nastapyörällä.

– Pätkillä oli lunta ja jäätä, mutta välillä taas ihan kuivaa. Tuollaiset vaihtelevat olosuhteet ovat minulle vielä vaikeita. Kun ajelee ihan nätisti ja ilman riskejä, niin erot venähtävät suuriksi, kolme ja puoli minuuttia kärkeä perässä oleva Rovanperä summasi.

Rovanperä jatkaa kisassa kuudentena. Tulos olisi hieno myös kisan päätteeksi WRC-ensikertalaiselle, mutta Tommi Mäkisen suojatti janoaa enemmän.

– En ole tyytyväinen, mutta ainakin tavoite on täyttynyt. Olemme onnistuneet ajamaan ilman virheitä eli tehneet sen, mitä pitikin, Rovanperä totesi.

– Toivottavasti huomenna on kuivaa. Silloin pystyisi ajamaan vähän kovempaa. Ei sitä kuitenkaan enää huomenna kannata hölmöillä, Toyota-kuski naurahti.

M-Sport Fordin Teemu Suninen keskeytti kertaalleen tekniseen vikaan torstai-iltana. Suninen on kivunnut rauhallisella ajolla pistesijojen kantaan. Ennen sunnuntain erikoiskokeita jokelalainen on 11. sijalla. Kymmenes tila ja yksi MM-piste on vain 13,2 sekunnin päässä.

Virhe nuotituksessa Ott Tänakin rajun ulosajon syynä - "En ollut huomannut rytkyä"

Hyundain rallitalliin siirtyneen Ott Tänakin uusi sesonki alkoi hurjalla ulosajolla Monte Carlon MM-rallissa eilen. Tänak ja kartanlukija Martin Järveoja viettivät yön sairaalassa tarkkailussa, mutta puolustava maailmanmestari oli jo tänään kommentoimassa rajua tilannetta.

– Olen toipunut iskusta hyvin. Myös Martin on kunnossa. Kaikki tarkistukset sairaalassa kertoivat, että olemme täysin toipuneet. Ei ole mitään murtumia. Olemme valmiita jatkamaan suunnitelmien mukaan, Tänak summasi.

Tänak suistui tieltä yli 180 kilometrin tuntivauhtia, kun pieni pomppu tiessä aiheutti auton hallinnan menetyksen. Virolaiskuskin mukaan syy ulosajolle oli virhe nuotituksessa.