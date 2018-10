Eskolan Jyräys jatkaa Pauli Raivion suurkilpailuputkea lauantaina – katso videolta tunnelmat ennen kisaa

Ravureiden ikäluokkalähdöt kuten Kriterium ja Derby ovat klassikkoja, joita jokainen hevonen pääsee kokeilemaan vain kerran. Ensin on onnistuttava karsintalähdössä ja lunastettava paikka finaaliin, jonka voittajat jäävät historiaan.

Lauantaina Tampereen Teivossa juostaan Kriterium-finaalit, joissa kaksitoista lämminveristä ja kaksitoista suomenhevosta on selvittänyt monta karikkoa ja saalistanut finaalipaikat. Yksi niistä, Hankasalmella valmentautuva Eskolan Jyräys, oli karsinnassaan toinen ja lukeutuu ennakkoon finaalin keskikastiin.

Eskolan Jyräyksen valmentaja Pauli Raivio on mukana Kriterium-finaalissa jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Hänen valmentamansa Tähen Toivomus ja Ellin Sisu voittivat klassikkokisan vuosina 2015 ja 2016, viime vuonna Aron Viima jäi hännille.

Pienellä hevosmäärällä operoivan Raivion neljäs finaalivuosi peräkkäin on kova saavutus.

– Hyvä hevonen on se pääartikkeli ja ahkera mies sinne taakse, Raivio tiivistää menestyksen taustat.

– Ravikuninkuuden voi voittaa hyvällä hevosella vaikka useamman kerran, mutta näitä ikäluokkakisoja vain kerran. Karsinta pitää onnistua, jotta pääsee mukaan. Puhumattakaan finaalin voittamisesta. Pari kertaa on voitettu ja sen fiiliksen soisi monen muunkin kokevan.

Ravikuningaskandidaattikin Raiviolta löytyy. Tähen Toivomus teki huiman menestyskauden, mutta jätti vielä tänä kesänä kuninkuusravit väliin ja latautuu jo tulevaan kauteen. Tallin menestys ei ole kuitenkaan vain Toivomuksen varassa.

Lauantain Kriterium-finaalista Raivio odottaa realistisesti sijoitusta viiden,kuuden parhaan joukossa, mutta pitää Eskolan Jyräystä tulevaisuuden hevosena. Se tuli Hankasalmelle reilu vuosi sitten Kaustiselta Pirjo Miettuselta, joka oli tehnyt varsan kanssa hyvät pohjatyöt.

Kesäkuussa aktiivisemmin kilpailukauden aloittanut Eskolan Jyräys eli tuttavallisemmin Kasperi on kehittynyt Raivion mukaan yllättävän nopeasti. Se on tienannut kahdeksassa startissa jo 10 500 euroa.

– Monella hevosella se kymppitonni ei ole kasassa kymmenen vuodenkaan aikana, mutta tällä se on jo nyt. Kasperi on vielä aika maltillisesti treenattu hevonen. Isoliikkeinen, ronski hevonen vaatii vielä aikaa ja voimaa. Luulen, että sillä on hyvä tulevaisuus, Raivio uskoo.

Kesähelteillä Kasperin treeniohjelmaan kuului ajolenkkien lisäksi uiminen lähijärvellä.

– Oli positiivinen yllätys, että Kasperi oli kova uimaan ja tykkäsi siitä. Tuollainen 165-senttinen hevonen jos päättää rannalla, että nykäisee veneen kuiville niin tuohan se sen. Kasperi ei sitä kuitenkaan tehnyt. Viime kesänä sitä lähti itsekin mieluummin järvelle kuin ajamaan pölyiselle tielle.

Hevosten uittaminen kesäaikaan on ollut jo pidemmän aikaa Raivion tapa, mutta tasapaino uimisen ja juoksutreenaamisen välillä on muuttunut.

– Jos paljon uitetaan, nivelet eivät kehity ja ajaessa hevonen sitten kipeytyy helpommin. Ennen oli kesäaikaan yli puolet liikunnasta uittamista, mutta nyt uinti ja ajaminen menevät aika lailla tasan.

Kesällä Raivion perheen piti kiireisenä myös tallin siitosoriit Ellin Sisu, Tähen Toivomus ja Tähen Topelius. Pauli kävi niiden kanssa kolme kertaa viikossa oriasemalla, minkä lisäksi oli ravireissut ja normaalit maatilan kesätyöt. Yksi varsakin syntyi kotipihaan.

– Meillä on seitsemän ajohevosta sekä siitostamma ja varsa. Aika ihanteellinen määrä tällaiselle perheyritykselle, ehtii jokaisen hevosen aika tarkkaan katsoa, vaimonsa Ritvan ja tyttärensä Lauran kanssa hevoshommaa pyörittävä Pauli toteaa.

Suomenhevosten Kriterium-voittajaa odottaa muhkea 57 000 euron ykköspalkinto. Raivio sysää ennakkosuosikin paineet oriille Jostois, joka on pihtiputaalaisen Antti Ojanperän treenattava.

– Pitää olla tyytyväinen kun on yksi nelivuotias treenissä ja se pääsee tuohon lähtöön. Sijat 5-6 voisivat olla mahdollisia. Jos muilla on huonoa tuuria ja meillä hyvää tuuria, miksei se voisi neljäskin olla, Raivio puntaroi.

Eskolan Jyräyksellä on kymmenkunta omistajaa ja kimppatallin Team Jyräyksen vetäjänä toimii ruunan kasvattaja Ilse Eskola.

Kriteriumissa ruunaa ohjastaa viime starttien tavoin Henri Bollström.