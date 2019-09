Espanja jyräsi tuplajatkoajan päätteeksi koripallon MM-finaaliin, Argentiina kaatoi Ranskan

Espanja nappasi hurjan jännitysnäytelmän päätteeksi koripallon miesten MM-kilpailujen loppuottelupaikan. Espanja voitti välierässä mitalipelien ensikertalaisen Australian toisen jatkoajan päätteeksi 95–88.

Jo ottelun varsinainen peliaika tarjosi nopeita käänteitä. Lopussa Australia johti 70–69, mutta Espanja pääsi 8,7 sekuntia ennen loppua vapaaheittoviivalle. Marc Gasol upotti molemmat heitot. Australia taisteli loppusekunneilla vapaaheittomahdollisuuden, ja Patty Mills tasoitti ensimmäisellä 71–71:een, mutta heitti toisen korirautoihin.

Jatkoajalla Mills upotti muun muassa tärkeän kolmosen, mutta toisella jatkoajalla Espanja jyräsi voittoon ja varmisti historian toisen finaalipaikkansa.

Espanjan tehomiehet olivat 33 pinnaa upottanut Gasol, Ricky Rubio (19 pistettä) ja Sergio Llull (17). Australian Mills summasi 32 pistettä ja Nic Kay 18.

Toisessa välierässä Argentiina kukisti Ranskan 80–66. Argentiina puolusti repien ja raastaen erittäin aggressiivisesti, eikä ennakkosuosikki Ranskan tähtipelaajille jäänyt kentällä ylimääräistä tilaa. Ottelun puolivälissä Argentiina johti seitsemällä pisteellä lukemin 39–32.

Argentiinan kokenut 39-vuotias laitahyökkääjä Luis Scola oli vastustajan korin lähellä pitelemättömässä vireessä. Scola teki peräti 28 pistettä.

Joukkuepuolustuksellaan loistava Argentiina on tehnyt MM-kisoissa selvää jälkeä, sillä se on voittanut turnauksen kaikki seitsemän otteluaan. Samaan on pystynyt finaalivastustaja Espanjakin.

Tämänkertaisista MM-finaalimaista sekä Argentiina että Espanja ovat voittaneet maailmanmestaruuden kerran: Argentiina vuonna 1950 ja Espanja 2006.

Ranska kohtaa pronssipelissä Australian.