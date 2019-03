Espanjalaismedia: Zinedine Zidane palaa Real Madridin päävalmentajaksi

Useiden espanjalaisten tiedotusvälineiden mukaan Zinedine Zidane palaa jalkapallojätti Real Madridin päävalmentajaksi. Muun muassa La Sexta -televisiokanava uutisoi, että Santiago Solarin potkuista olisi jo päätetty ja Zidanen paluu julkistettaisiin luultavasti vielä tänään maanantaina.

Realin kausi on ollut heikko, sillä joukkue on pudonnut Mestarien liigassa, ja Espanjan liigassa sarjakärki Barcelona on karannut 12 pisteen päähän. Realin urakka on päättynyt myös Espanjan cupissa.

Zidane jätti paikkansa Realin päävalmentajana yhdeksän kuukautta sitten. Hän luotsasi Realia 2016–2018 ja johdatti joukkueensa yhteen Espanjan mestaruuteen ja kolmeen peräkkäiseen Mestarien liigan ykkössijaan.

Solari korvasi Julen Lopeteguin lokakuussa Realin päävalmentajana. Marraskuussa Solari teki seuran kanssa kolmivuotisen sopimuksen.