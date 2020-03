Espanjan jalkapalloliiga pysyy pysähdyksissä

Ammattilaisjalkapalloilu pysyy pysähdyksissä Espanjassa toistaiseksi, kertoivat Espanjan liiga ja Espanjan jalkapalloliitto maanantaina. Sarjat pysäytettiin koronaviruksen takia 12. maaliskuuta, ja huhtikuun alkupuolelle alun perin ulottunutta pakkotaukoa jatketaan "kunnes toisin ilmoitetaan".

Liigan ja liiton mukaan ottelut kahdella ylimmällä tasolla jatkuvat vasta sitten, kun viranomaiset ilmoittavat, ettei mitään terveysriskiä enää ole.

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 2 000:een, ja kaikkiaan Espanjassa on todettu yli 33 000 koronavirustartuntaa. Koronavirustilanne on Euroopan maista pahempi vain Italiassa.