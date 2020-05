Etelä-Korea ja Arizona näyttävät mallia kilpagolfin paluusta: turvavälit kuntoon, kontaktit minimiin

Kolme pelaajaa maailmanlistan kärkikymmeniköstä on mukana, kun naiset palaavat ammattilaisgolfin pariin torstaina Etelä-Koreassa. Golfia ennen koronavirustauko päättyi korealaisurheilussa jalkapallossa ja baseballissa.

150 pelaajaa houkutellut kilpailu antaa viitteitä siitä, miten kilpagolf muuttuu koronaviruksen takia.

Yleisö ei pääse kilpailupaikalle, ja pelaajien ja turnausvirkailijoiden kuume mitataan ennen kisapäiviä. Pelaajat pitävät kasvomaskeja ennen ja jälkeen kierroksen, mutta muut tukihenkilöt pitävät maskeja kaiken aikaa.

Kentällä pelaajien on noudatettava kahden metrin turvavälejä, eikä liian läheistä kontaktia saa olla edes pelaajan mailoista huolehtivan caddien kanssa. Klubitalolla pelaajat syövät ateriansa yksin.

Turnauksen nimekkäin pelaaja on maailmanlistan kolmonen Park Sung-hyun. Etelä-Korea on naisten golfin kärkimaa, ja sen tähdet pelaavat yleensä LPGA-kiertueella. Nyt monet heistä ovat kotimaassaan koronaviruksen keskeytettyä kiertueet helmikuussa.

Naisten LPGA-kiertueen on määrä jatkua kesäkuun puolivälissä. Miesten PGA-kiertueen turnaukset jatkuvat tällä tietoa 11. kesäkuuta Texasissa. Euroopassa tauko venyy pidempään, sillä miesten Euroopan-kiertueen seuraava turnaus lienee vasta heinä-elokuun vaihteessa. Naisten Euroopan-kiertueella pelit jatkuvat todennäköisesti elokuussa.

Yhdysvalloissa Arizonan osavaltio antoi luvan kilpaurheilulle tällä viikolla, ja 54-reikäisenä Scottsdalessa pelattava miesten golfkilpailu alkoi jo tiistaina. Mukana on 161 pelaajaa, nimekkäimpinä maailmanlistalla 100 parhaan joukossa olevat Joel Dahmen ja Kevin Streelman.

Pelaajat käyttävät Arizonan helteessä golfautoja niin, että jokaisella on oma kulkupeli. Pelaajilla on myös käytössään haravat hiekkaesteiden kunnostamista varten ja käsidesiä siltä varalta, että he koskevat viheriölippuihin.