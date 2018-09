Etenijäjokeri Nurmio siirtyy Imatralle, haluaa myös ulkopelipaikan

Kouvolan Pallonlyöjissä miesten Superpesiksen hopeaa voittanut Teemu Nurmio pelaa kaksi seuraavaa kautta Imatran Pallo-Veikoissa. Nurmio oli Kouvolassa sisävuoroihin keskittynyt etenijäjokeri, mutta hän kaipaa roolia myös ulkopelissä.

– Pelaaminen räpylä kädessä kiinnostaa. Lähden kilpailemaan ulkopelipaikasta, Etelä-Karjalaan asettunut Nurmio sanoi IPV:n tiedotteessa.

Jokioisten Koetuksen kasvatti Nurmio, 23, on pelannut koko aikuisikänsä Kouvolassa. Superpesiksessä hän on pelannut 168 ottelua, joissa on tuonut 170 juoksua ja kerännyt 465 kärkilyöntiä. Lyötyjä juoksuja hänellä on 6+19.

Päättyneellä kaudella Nurmio toi 41 juoksua 32:ssa runkosarjan ottelussa. Pudotuspeleissä hänen saldonsa oli yhdeksän tuotua juoksua 12 ottelussa.