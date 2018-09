Etenijäkuningatar jatkaa Kirittärissä

Virpi Hukka jatkaa Kirittärissä kaudella 2019. Nelinkertaisella etenijäkuningattarella on viisi itä-länsi-edustusta, kaksi Suomen mestaruutta ja kaksi hopeaa.

Hukka on voittanut urallaan kerran kärkilyöntitilaston ja tällä kaudella sijoitus oli 2. Kirittärien Emma Niemisen jälkeen.

Kirittäret kertoo tiedotteessaan, että Hukka on yksi Suomen parhaista naispesäpalloilijoista ja vahva ehdokas myös kauden 2018 vuoden pesäpalloilijaksi. Tuleva kausi on Hukalle kuudes Kirittärissä.

– Neuvottelimme tovin Nallen kanssa harjoittelustani, sillä minulla on kova halu kehittyä vielä paremmaksi. Kirittäret on tarjonnut ja tarjoaa loistavan alustan pelata menestyvää pesäpalloa, joka on minulle kaikkein tärkeintä, Hukka tiivistää seuran tiedotteessa.

Kirittärien joukkue kaudelle 2019 on enää muutamaa pelaajasopimusta vaille valmis ja seura lupaa joukkueen olevan erittäin kilpailukykyinen.