Euroopan mestari Hollanti eteni MM-finaaliin Yhdysvaltojen vastustajaksi, Ruotsi pettyi

Hollanti on voittanut Ruotsin jalkapallon naisten MM-kisojen välierässä jatkoajalla 1–0 ja etenee ensimmäistä kertaa MM-loppuotteluun. Sunnuntain finaalissa Hollanti kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat.

Hollannin voittomaalin Lyonissa teki Manchester Unitedin Jackie Groenen jatkoajan ensimmäisellä puoliskolla. Hänen matala laukauksensa painui maalin kulmaan eikä maalivahti Hedvig Lindahlin venytys yltänyt laukauksen tielle. Osuma oli 24-vuotiaan keskikenttäpelaajan kolmas maajoukkuemaali.

Varsinaisella peliajalla molemmilla oli paikkansa. Toisen puoliajan alkupuolella ensin Ruotsin Nilla Fischerin laukaus ohjautui hollantilaisvahti Sari van Veenendaalin sormenpäiden kautta tolppaan. Hetkeä myöhemmin Ruotsin maalivahti Lindhal sai sormensa Vivianne Miedeman puskun tielle ja pallo osui ylärimaan.

Ensimmäinen puoliaika oli tasainen ja Ruotsi vaikutti jopa vaarallisemmalta joukkueelta. Toisen puoliajan edetessä Hollanti pääsi hieman niskan päälle, mutta Ruotsi pysyi hyvin pelissä mukana ja ottelu olisi voinut kääntyä kummalle tahansa. Jatkoajan ensimmäisellä puoliskolla oranssipaidat hakivat aktiivisesti voittomaalia, ja painostus tuotti lopulta Groenenin osuman.

Ottelun päätyttyä Hollannin pelaajat juhlivat voittoa katsomon oranssin yleisömeren kanssa. Runsaslukuiset ja äänekkäät hollantilaisfanit ovat keränneet Ranskan MM-turnauksessa paljon positiivista huomiota.

Hollannilla mahdollisuus tehdä historiaa

Hallitseva Euroopan mestari Hollanti ei ollut ennen tätä turnausta selviytynyt MM-kisoissa edes kahdeksan parhaan joukkoon. Ainoassa MM-esiintymisessään ennen tätä Hollanti putosi neljä vuotta sitten neljännesvälierissä. Tämä tulos viimeistään vahvistaa Hollannin aseman yhtenä naisten jalkapallon suurmaista.

Miesten jalkapallossa Hollanti on edennyt MM-finaaliin 1974, 1978 ja 2010, mutta joka kerta on tullut tappio. Naisten maajoukkueella on tässäkin mielessä mahdollisuus tehdä historiaa.

Sunnuntain finaalissa Lyonissa Yhdysvallat on silti ennakkosuosikki ottamaan neljännen maailmanmestaruutensa.

Ruotsille MM-finaalipaikka olisi ollut toinen. Vuoden 2003 MM-kisoissa se kärsi finaalitappion Saksalle.

Ruotsi kohtaa pronssiottelussa lauantaina Nizzassa Englannin. Ruotsilla on ennestään MM-pronssit vuosilta 1991 ja 2011.