Eurooppa vei Ryder Cupin – Molinari ja Garcia löivät historiaa

Eurooppa voitti golfin perinteisen reikäpeliottelun Ryder Cupin, kun Yhdysvaltain nimekäs ryhmä taipui Pariisin liepeillä pelatussa ottelussa selkein luvuin 17,5–10,5. Voitto palautti cupin Euroopalle, kaksi vuotta sitten Yhdysvallat voitti kotimaassaan.

Päätöspäivän kaksinpeleihin neljän pisteen takamatkalta lähtenyt Yhdysvallat kiristi pisteen päähän, mutta Eurooppa ei hätkähtänyt. Voiton lopulta ratkaisseen pisteen toi hallitseva Britannian avointen mestari Francesco Molinari voittamalla viisinkertaisen major-voittajan Phil Mickelsonin 4/2.

– Mahtavaa. Tämä on uskomaton saavutus, teimme aivan uskomatonta jälkeä, italialainen Molinari hehkutti.

Molinarista tuli samalla ensimmäinen eurooppalaispelaaja, joka voitti kaikki viisi peliään yhdessä Ryder Cupissa. Amerikkalaisistakin vastaavaan on kautta aikain yltänyt vain kolme pelaajaa. Molinarin suoritusta korostaa vielä sekin, että mies oli jäänyt ilman voittoa aiempien vuosien kuudessa Ryder Cup -pelissään.

– Hienoltahan tuo tuntuu, mutta ei tässä ole minusta kyse. Oli aikakin ottaa voittoja, mutta tässä on kyse joukkueesta eikä yksilöstä.

Voitto on Euroopan suurin sitten vuoden 2006 ja 18,5–9,5-voiton. Yhdysvaltalaisvieraille ei jäänyt jossiteltavaa.

– Heidän kapteeninsa (tanskalainen Thomas Björn) teki parempaa työtä kuin minä. Heidän pelaajansa pelasivat paremmin, ja meidän on nostettava hattua, Yhdysvaltojen kapteeni Jim Furyk myönsi.

Molinarin ohella historiaa kirjoitti espanjalaispelaaja Sergio Garcia, joka voitti Rickie Fowlerin 2/1 ja nosti pistesaldonsa Ryder Cupissa lukemaan 25,5. Nick Faldon nimissä ollut Ryder-ennätys koheni 0,5 pisteellä.

Yhdysvallat ei ole voittanut Euroopassa pelattua ottelua vuoden 1993 jälkeen, mutta kaikkina aikoina sillä on 26 voittoa. Eurooppa ja sitä ottelussa edeltänyt Britannia on voittanut 14 kertaa. Kahdestatoista viime ottelusta Euroopalla on kuitenkin peräti yhdeksän voittoa.