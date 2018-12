Eva Wahlström kohtaa Madison Square Gardenissa omien sanojensa mukaan kaikkien aikojen parhaan naisnyrkkeilijän

Nyrkkeilijä Eva Wahlströmillä on edessään uransa tärkein ottelu, mutta se ei välity ulospäin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkaansa New Yorkiin odottanut Wahlström on tuttu oma itsensä. Komea rastatukka, hersyvä ja tarttuva nauru sekä muutenkin sangen rento olemus kertovat siitä, että urheilijalla on kaikki hyvin.

Wahlström kamppailee lauantaina legendaarisessa Madison Square Gardenissa MM-titteliottelussa irlantilaista Katie Tayloria vastaan. Kun Wahlström nousee MSG:ssä kehään, hänestä tulee vasta toinen suomalainen, joka on esiintynyt kirkkaissa valoissa New Yorkissa. Suomalaisiskijöiden välissä on ehtinyt vierähtää melkoinen tovi, sillä Gunnar Bärlundin visiitistä on kulunut jo 80 vuotta.

– Olen yrittänyt olla liikaa miettimättä sitä, että nousen kehään juuri Madison Square Gardenissa. Olisi paljon parempi, jos se ei herättäisi mitään tuntemuksia. Silloin pystyisin varmasti keskittymään paremmin itse otteluun. Olemme käyneet tätä asiaa läpi yhdessä mentaalivalmentajani Jukka Katajan kanssa, Wahlström sanoo.

Apua Mira Potkoselta

Suomalaisässän suunnitelmat menivät kalkkiviivoilla uusiksi, kun marraskuun lopussa selvisi, ettei joulukuun 22. päivälle kaavailtu WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-ottelu onnistu. Wahlströmin kazakstanilaisvastustaja Firuza Sharipova loukkaantui viime metreillä eikä pysty ottelemaan. Matsin peruuntuminen on aiheuttanut pientä lisästressiä.

– Onhan tämä ollut melkoista rumbaa. Ensin piti otella Venäjällä, mutta sitten yks kaks paikaksi vaihtuikin Yhdysvallat. Vaikka hoidettavana onkin ollut miljoona asiaa, niin silti oloni on hyvin rauhallinen ja helpottunut. Ympärillä myrskyää, mutta itse olen seisonut tyynenä siinä keskellä.

Wahlströmin vastustaja ei ole helpoimmasta päästä. Irlantilainen Katie Taylor on Wahlströmin mukaan ”kaikkien aikojen paras naisnyrkkeilijä”. Osa saattaa muistaa Taylorin Rio de Janeiron olympialaisista. Silloin Mira Potkonen otti amatöörinä voiton irlantilaisesta.

– Olen keskustellut paljon Miran ja hänen valmentajansa Maarit Teurosen kanssa. Pitää kuitenkin muistaa, että amatöörinyrkkeilyssä ja ammattinyrkkeilyssä ei ole juuri mitään yhtäläisyyksiä, Wahlström painottaa.

Vuoden esikuvaehdokkuus vetää nöyräksi

Wahlström odottaa ottelusta tasaista. Taylor on varmasti vedonlyöjien suosikki, mutta se ei suomalaista hetkauta.

– Loviisan tyttö lähtee täynnä tarmoa kirkkaisiin valoihin. Ottelen sitä paremmin, mitä isompi matsi on kyseessä. Vastustaja on nopea ja räjähtävä. Oma aseeni on oikea ajoitus. Taylor ei ole parhaimmillaan omien hyökkäystensä jälkeen. Jälkitilanteet minun täytyy pystyä hyödyntämään maksimaalisesti.

Wahlström on ehdolla vuoden esikuvaksi, kun Suomen Urheilugaala pidetään tammikuussa 2019. Ehdokkuus veti nyrkkeilijän nöyräksi.

– Se on minulle tosi suuri kunnia. Olen pitkään ollut roolimalli sekä tytöille että pojille. Kannan isoa vastuuta, sillä nykyisin on tarjolla myös ihan hulluja esikuvia. Yritän ohjata nuoria oikealle tielle.