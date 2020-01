Evans Monte Carlon rallin kärjessä päätöspäivään – Lappi viidentenä ja Rovanperä kuudentena

Toyota-tallin kaksikon kädenvääntö ralliautoilun MM-kauden avaavassa Monte Carlon rallissa kääntyi hitusen Elfyn Evansin eduksi, kun lauantain viimeinen ja koko rallin 12:s erikoiskoe saatiin valmiiksi.

Erikoiskokeelle tasatilanteesta Sebastien Ogierin kanssa lähtenyt Evans puristi 20,73 kilometrin ek:lla 4,9 sekunnin eron ranskalaistähteen ennen huomista päätöspäivää ja sen neljää erikoiskoetta. Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka otti Toyota-kaksikkoa kiinni 12. ek:lla ja on nyt 6,4 sekunnin päässä Evansista.

Neljäntenä ajava Hyundain Sebastien Loeb on jo kahden minuutin ja 24 sekunnin päässä kärjestä.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi lähtee ratkaisupäivään viidentenä, eroa hänellä Loebiin on 14,1 sekuntia. Toyotan Kalle Rovanperä on kuudentena. Eroa Lappiin on 48,9 sekuntia.

Virhe nuotituksessa Ott Tänakin rajun ulosajon syynä - "En ollut huomannut rytkyä"

Hyundain rallitalliin siirtyneen Ott Tänakin uusi sesonki alkoi hurjalla ulosajolla Monte Carlon MM-rallissa eilen. Tänak ja kartanlukija Martin Järveoja viettivät yön sairaalassa tarkkailussa, mutta puolustava maailmanmestari oli jo tänään kommentoimassa rajua tilannetta.

– Olen toipunut iskusta hyvin. Myös Martin on kunnossa. Kaikki tarkistukset sairaalassa kertoivat, että olemme täysin toipuneet. Ei ole mitään murtumia. Olemme valmiita jatkamaan suunnitelmien mukaan, Tänak summasi.

Tänak suistui tieltä yli 180 kilometrin tuntivauhtia, kun pieni pomppu tiessä aiheutti auton hallinnan menetyksen. Virolaiskuskin mukaan syy ulosajolle oli virhe nuotituksessa.