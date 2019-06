Eveliina Sapattinen, 30, hurahti rugbyyn aikuisiällä Jyväskylässä – päätyi pelaamaan kivikovassa sarjassa maailman toisella puolella

30-vuotias Eveliina Sapattinen teki reilu vuosi sitten suomalaista rugbyhistoriaa, kun hän pääsi pelaamaan Uudessa-Seelannissa kovatasoista Auckland Premier Rugbya. Kyseessä ei ole maan korkeatasoisin kansallinen liiga, vaan Aucklandin paikallinen liiga, mutta taso on silti kova. Sapattisen joukkue on College Rifles, jossa hän on kilpaillut tärkeästä pelinrakentajan tontista Uuden-Seelannin maajoukkuelegendan Emma Jensenin kanssa. Sapattisen urakehitystä voi pitää varsin poikkeuksellisena, sillä hän perehtyi lajiin vasta opiskeluaikoina Jyväskylässä.

– Pieksämäellä pelasin junnuna lentopalloa. Kun muutin Jyväskylään opiskelemaan parikymppisenä, halusin löytää uuden lajin. Täällä oli rugbyn alkeiskurssi, jolle menin. Sille tielle jäin, Sapattinen muistelee.

Lajivalinnassa avitti myös poikaystävä Aaro Katainen, joka oli jo aiemmin pelannut rugbya ja kehotti ”Eveä” kokeilemaan sitä. Peli vei mennessään. Sapattinen pelasi rugbya ollessaan opiskelijavaihdossa Englannissa ja liikuntapedagogiikan gradunsakin hän kirjoitti rugbysta. Vuonna 2017 hän muutti miehensä kanssa Australian Caloundraan, missä vierähti 10 kuukautta. Sieltä matka jatkui rugbyhulluun Uuteen-Seelantiin ja maan suurimpaan kaupunkiin Aucklandiin.

– Rugby Uudessa-Seelannissa on vähän verrattavissa siihen, mitä jääkiekko on Suomessa. Mutta kaikki suomalaiset eivät kuitenkaan itse pelaa lätkää. Rugby on taas jotenkin sellainen kaikkien juttu, Sapattinen vertaa.

Kuluvan kesän hän viettää Suomessa Jyväskylä Rugby Clubin riveissä. Tämän kauden avausottelussa Sapattinen ei itse pelannut, vaan jakoi oppejaan muille valmentajan roolissa. Suomen mestaruutta puolustava JRC päihitti Huhtasuolla Helsinki Rugby Clubin komeasti pistein 24–5.

– Parantelen tässä pientä kolhua. Meillä ei myöskään ole tällä kaudella ollenkaan päävalmentajaa, vaan valmennus hoidetaan pelaajavalmennuksena. Se tuo tähän omat haasteensa, mutta hyvä kausi on tulossa. Meillä on huikea porukka ja hyvä pelaajarunko viime vuodelta, Sapattinen arvioi.

JRC:ssä ja hänen edustamissaan ulkomaisissa joukkueissa pelimuotona on 15 pelaajan rugby, jossa ottelu koostuu kahdesta 40 minuutin puoliajasta. Kesän EM-kisoissa pelataan sen sijaan seiskarugbya, jossa pelaajia on isolla kentällä seitsemän ja yksi puoliaika kestää vain seitsemän minuuttia. EM-kisojen parhaille joukkueille avautuu tie ensi vuoden Tokion olympialaisiin.

– Olympiakarsinnat eivät ole maajoukkueen ensimmäinen tavoite, mutta me ollaan tasaisesti nostettu tasoa vuosien varrella, vuodesta 2013 lähtien maajoukkueessa pelannut Sapattinen arvioi.

Rugbyssa on tarkoin määritellyt pelipaikat, jotka edellyttävät erilaisia ominaisuuksia. 164-senttinen Sapattinen ei jyrää voimalla, vaan hän on pelinrakentaja, jonka tehtävänä on jakaa palloa muille.

– Minun vahvuuteni on pallonkäsittely, joka on jäänyt sieltä lentopallosta. Rugby on myös asennekysymys. Olen pieni, mutta äkäinen. Pelinluku on myös tärkeää. Ymmärsin aika nopeasti pelin idean, että miten peliä voi ja pitää pelata.

Sapattinen ja hänen miehensä pelaavat rugbya ympäri vuoden, sillä kaudet eri pallonpuoliskoilla menevät pitkälti ristiin. Syksyn suunnitelmissa on jälleen muutto etelään, tällä kertaa Australiaan.

– On mietitty, että mentäisiin ensin yhdeksi kaudeksi sinne samaan seuraan (Caloundra), missä aikaisemmin oltiin ja sitten katsotaan taas siitä eteenpäin. Mutta pelataan Suomen kausi ensin ja syksyn maaottelut 15-rugbyssa. Kun ne pelit ovat ohi, niin sitten syys-lokakuussa kohti Australiaa, Sapattinen linjaa.