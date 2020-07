Everton löi tylyn iskun Sheffield Unitedin europelitoiveille, Brighton jatkaa Valioliigassa myös ensi kaudella

Jalkapallon Englannin Valioliigassa vaisuhkon kauden pelannut Everton pilasi mitä todennäköisimmin Sheffield Unitedin mahdollisuudet saavuttaa Eurooppa-liigan karsintapaikka ensi kaudeksi. Everton haki Sheffieldistä 1–0-voiton Richarlisonin puskumaalilla.

Voittomaali syntyi, kun toista puoliaikaa oli ehditty pelata vain minuutti. Vapaapotkun brasilialaisen puskuun lähetti islantilaistähti Gylfi Sigurdsson.

Everton on sarjassa 11:ntenä. Valioliigaan täksi kaudeksi noussut Sheffield United on ollut kauden suurimpia yllättäjiä, sillä se on kahdeksantena. Tappio tarkoitti kuitenkin sitä, ettei joukkue voi nousta kuudennelle sijalle, joka oikeuttaa Eurooppa-liigan karsintapaikkaan. Se on neljä pistettä Tottenhamia perässä, kun jäljellä on enää yksi kierros.

Mikäli Englannin cupin voittaja sijoittuu liigassa kuuden joukkoon, siirtyy Eurooppa-liigan karsintapaikka seitsemännelle sijalle päätyneelle joukkueelle. Finaaliparista Chelsea on liigassa kolmantena, Arsenal kymmenentenä.

Tällä hetkellä Wolverhampton pitää seitsemättä sijaa kahden pisteen erolla Unitediin. Wolves voi kartuttaa pistepottiaan maanantain myöhäisottelussa, kun se kohtaa kotonaan Crystal Palacen.

Alkuillan toisessa ottelussa Brighton ja Newcastle pelasivat maalittoman tasapelin, jonka avulla Brighton varmisti liigapaikkansa myös ensi kaudeksi. Se kasvatti pistesaldonsa 38:aan.