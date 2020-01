Ex-koripallotähti Kobe Bryant kuoli helikopterionnettomuudessa, joka vei yhdeksän ihmisen hengen – myös Bryantin tytär uhrien joukossa

Uransa päättänyt koripallotähti Kobe Bryant, 41, on kuollut helikopterionnettomuudessa, kertovat useat eri mediat.

Esimerkiksi CNN:n mukaan kopterionnettomuudessa kuoli yhdeksän ihmistä. Mediatietojen mukaan uhrien joukossa on myös Bryantin 13-vuotias tytär. Onnettomuuden kerrotaan tapahtuneen kello kymmenen aikoihin aamulla kukkuloilla Calabasasissa Kaliforniassa.

Yhdysvaltalaista Bryantia pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista. Bryant edusti koko 20-vuotisen NBA-uransa ajan Los Angeles Lakersia, jossa häntä pidetään seuralegendana. Hän voitti sarjan mestaruuden viidesti vuosina 2000–2002 ja 2009–2010.

Bryant valittiin NBA-finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi kaksi kertaa ja kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi kerran.

Lisäksi Bryant voitti koripallon olympiakultaa Yhdysvaltain joukkueessa Pekingissä 2008 ja Lontoossa 2012.

Markkanen Ylelle: Hänen takiaan pelaan numerolla 24

NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen kertoo Ylelle olevansa järkyttynyt uutisesta. Bryant oli Markkaselle esikuva.

– Hänen takiaan pelaan numerolla 24, Markkanen totesi.

Bryant pelasi Lakersissa numeroilla 8 ja 24

Suomen ensimmäinen NBA-ammattilainen Hanno Möttölä puolestaan kertoo Helsingin Sanomille Bryantin kuoleman olevan surullinen uutinen koko urheilevalle maailmalle.

– Olen ollut hänen suuri faninsa miljoonien muiden mukana. Hän oli esikuva sadoille miljoonille nuorille tytöille ja pojille, Möttölä kommentoi.

Helsingin Sanomien mukaan Möttölä on mahdollisesti ainoa suomalainen, joka on kohdannut Bryantin koripallokentällä.

"Tämä ei voi olla totta"

Sunnuntai-illan NBA-otteluissa osoitettiin kunnioitusta Bryantille. Ainakin osassa peleistä 24 sekunnin hyökkäyskellon ajan annettiin mennä umpeen pelaajien seistessä kentällä.

Illan Grammy-gaalassa muistettiin traagisesti kuollutta pelaajaa.

– Tämä ilta on Kobelle, useita ehdokkuuksia saanut Lizzo sanoi.

Kun tieto Bryantin kuolemasta levisi, sosiaalinen media täyttyi surunvalitteluista.

– Tämä ei voi olla totta, NBA-tähti Luka Doncic tviittasi.

Nykypelaajista myös esimerkiksi Joel Embiid muisteli Twitterissä Bryantia.

– En edes tiedä, mistä aloittaa. Aloin pelata koripalloa, kun näin Koben pelaavan 2010 finaaleissa. Tuo finaalisarja oli elämäni käännekohta. Halusin olla kuin Kobe. Olen niin surullinen tällä hetkellä.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja entinen presidentti Barack Obama lähettivät Twitterissä pahoittelunsa Bryantin kuolemasta.

"Yksi kaikkien aikojen parhaista"

Bryant on NBA:n kaikkien aikojen korintekijätilastossa neljäntenä 33 643 pisteellä. Vain päivää ennen Bryantin kuolemaa Lakersin nykyinen supertähti LeBron James ohitti hänet ja nousi kolmossijalle.

– Hän (Bryant) on yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista, yksi kaikkien aikojen Lakerseista. Kaksi hänen pelipaitaansa on Staples Centerin katossa. Se on hullua, James sanoi ESPN:lle vain päivää ennen Bryantin kuolemaa.

Parhaalla kaudellaan 2005–2006 Bryant pussitti pistekeskiarvokseen huikeat 35,4, ja hänen koko uransa pistekeskiarvo oli 25,0.

Bryantin yhden ottelun piste-ennätys on peräti 81. NBA:n historiassa vain Wilt Chamberlain on kerännyt yksittäisessä ottelussa enemmän pisteitä.

60 pistettä viimeisessä ottelussa

Heittävän takamiehen ja pienen laitahyökkääjän paikoilla pelannut Bryant varattiin NBA:han suoraan koulusta vain 17-vuotiaana vuonna 1996. Bryantin varasi 1. kierroksen 13. vuorolla Charlotte Hornets, joka kauppasi hänet saman tien Los Angeles Lakersiin. Debytoidessaan hän oli NBA:n kaikkien aikojen nuorin pelaaja.

Bryantin ensimmäinen kausi kului pienehköillä peliminuuteilla, mutta seuraavat 19 kautta hän oli vähintään Lakersin kantavia voimia.

Bryant oli viimeisellä kaudellaan kaukana huippuvuosiensa kunnosta, mutta siitä huolimatta hän takoi uransa viimeisessä ottelussa Utah Jazzia vastaan huikeat 60 pistettä ja vei Lakersin voittoon.

– En voi uskoa, miten nopeasti 20 vuotta meni. Tämä on hullua. Olemme käyneet läpi ylä- ja alamäet. Tärkeintä on, että pysyimme koko ajan yhdessä, Bryant sanoi Los Angeles Timesin mukaan yleisölle jäähyväispelinsä päätyttyä.