F1-kauden alku siirtyy jälleen – Ranskan gp peruttiin

Formula 1 -sarjan Ranskan gp on peruttu koronavirustilanteen takia, järjestäjät ilmoittivat maanantaina. Ranskan gp oli määrä ajaa Le Castellet'ssa 28. kesäkuuta.

F1-sarja on kokenut rajuja koronavirusiskuja, sillä Ranskan gp on kauden kolmas peruttu kilpailu. Lisäksi peräti seitsemän kilpailua on siirretty. Siirtojen ja perumisten takia kauden oli määrä alkaa Ranskan gp:llä, mutta nyt kisakausi pyörähtää käyntiin aikaisintaan heinäkuussa.