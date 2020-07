F1:ssä sade hyytyi tihentyäkseen taas – aika-ajot siirretty toistaiseksi

Formula ykkösten kauden toisen kisaviikonlopun aika-ajopäivää on kiusannut rankkasade Itävallan Spielbergin radalla. Kello 16 Suomen aikaa alkavaksi aiotut aika-ajot näyttivät kuitenkin jo hetken ajan toteuttamiskelpoisilta sateen rauhoituttua, mutta sade on jälleen yltynyt ja aika-ajoja on siirretty.

Jos sää ei salli aika-ajoja tänään, ne pyritään ajamaan huomenna aamulla. Mikäli tuokaan ei onnistu, lähtöjärjestys huomiseen kisaan määräytyy perjantain toisten harjoitusten perusteella. Silloin paalulta lähtisi Red Bullin Max Verstappen vierellään Mercedeksen Valtteri Bottas. Hallitseva mestari, Mercedeksen Lewis Hamilton starttaisi kuutosruudusta ja Alfa Romeon Kimi Räikkönen ruudusta 13.

Ferrari uskoo: Kuskit ottivat opiksi koronavirheistään

Ferrarin formula 1 -tallin pomo Mattia Binotto uskoo tallin ja sen kuljettajien ottaneen opikseen, ettei MM-sarjan koronasääntöjen kanssa kannata kikkailla. Tallin monacolaiskuski Charles Leclerc sai Kansainväliseltä autoliitolta FIA:lta huomautuskirjeen, kun hän vietti sosiaalisen median mukaan aikaa kaupungilla Monacossa kahden Itävallassa ajettavan kilpailun välissä.

Kauden avauskisassa viime viikonloppuna Sebastian Vettel sai huomautuksen, koska hän jutteli Red Bull -tallin Helmut Markon ja Christian Hornerin kanssa varikolla kasvokkain. Sääntöjen mukaan kunkin tallin henkilökunnan on pysyttävä omissa oloissaan kisaviikonlopun ajan. Vettel ei käyttänyt kasvomaskia.

– Olemme jatkossa tarkempia. Meidän pitää muistaa, että ajamme ja toimimme koko lajin puolesta, Binotto kommentoi Autosportille.

– Kummatkin kuljettajat ymmärtävät tehneensä virheen, Ferrarin tallipäällikkö korosti.

Eiliset harjoitukset olivat Ferrarille vaisut, sillä Vettel oli ensimmäisissä harjoituksissa 10:s ja Leclerc 12:s. Toisissa harjoituksissa Leclerc oli yhdeksäs ja Vettel vasta 16:s.