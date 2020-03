FC Barcelona leikkaa palkkoja – yrittää torjua koronaviruksesta aiheutuneen tulovirran heikkenemisen vaikutuksia

Jalkapallon espanjalaisjätti FC Barcelona kertoi leikkaavansa palkkakulujaan, että seura saisi torjuttua koronaviruksesta johtuvaa taloudellista pudotusta. Seura ei eritellyt, koskeeko palkkojen leikkaaminen kaikkia sen työntekijöitä.

Kaikki jalkapallotoiminta on ollut keskeytettynä Espanjassa, missä koronavirukseen on kuollut yli 4 000 ihmistä ja 56 000 ihmisellä on vahvistettu tartunta.

– Kilpailutoiminnan keskeyttäminen koronaviruksen seurauksena merkitsee seuramme kaiken toiminnan, urheilutoiminnan ja ei-urheilutoiminnan, keskeyttämistä, FC Barcelona kertoi tiedotteessaan.

Seura lisäsi, että se on ryhtynyt toimiin lieventääkseen tauon vaikutuksia ja vähentääkseen kriisin taloudellisia vaikutuksia.

– Kyse on lähinnä olosuhteiden pakottamasta työpäivien lyhentämisestä ja palkanalennuksesta vastaamaan työmäärää, espanjalaisseura kertoi.

Espanjan jalkapallotoiminta on ollut keskeytettynä yli kahden viikon ajan. Aluksi espanjalaissarjat ilmoittivat kahden viikon pelitauosta 12. maaliskuuta alkaen.

Terveyskriisi kuitenkin jatkuu, joten jalkapallon pariin ei ole asiaa. Pääsarja La Liga ja Espanjan jalkapalloliitto kertoivat maanantaina, että sarjat palaavat pelikentille vasta, kun Espanjan viranomaiset toteavat pelaamisen olevan turvallista.

FC Barcelona on La Ligan kärjessä kahden pisteen erolla ennen Real Madridia.