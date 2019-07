FC Vaajakoski pelaa lauantaina heinäkuun ainoan kotiottelunsa – mainiosti debytoinut maalivahti kaipaa terävyyttä maalien edustoille

FC Vaajakoski pelaa heinäkuun ainoan kotiottelunsa lauantaina, kun vieraaksi saapuu pietarsaarelainen JBK. Vaajakoskelaisilla saattaa yhä kummitella mielissä keväinen romahdus, jolloin FCV hävisi vierasottelun JBK:ta vastaan 7-1.



– Se peli kuten kaikki muutkin aiemmat pelit pitää vain unohtaa ja keskittyä tarkasti tulevaan otteluun. Ei tässä sarjassa tule ilmaiseksi mitään, mutta uskon, että meillä on lauantaina mahdollisuudet saada hyvä tulos aikaiseksi, luottaa FCV:n maalivahti Pyry Friman.



FF Jaron reservijoukkueenakin toimiva JBK taistelee Kakkosen C-lohkossa mitalisijoista. Joukkue on 11 pelaamastaan ottelusta voittanut kuusi, pelannut kahdesti tasan ja hävinnyt kolmesti.

C-lohkoa johtaa yhä SJK Akatemia, joka on voittanut kaikki pelaamansa ottelut. Koska Kakkosen runkosarja koostuu 22 ottelusta, tarkoittaa se, että tänään käynnistyy sarjan toinen puolikas.



FCV on sarjan ylittäessä puolivälin taulukon keskikastissa. Neljä voittoa ja seitsemän tappiota oikeuttavat 12 joukkueen lohkossa sijoitukseen kahdeksan. Putoamispeikko ei FCV:tä kovin aggressiivisesti vaani, sillä sarjan kaksi heikointa joukkuetta, VPS Akatemia ja Kajaanin Haka, ovat kumpainenkin keränneet toistaiseksi vain kolme pinnaa.



– Meidän pitäisi viedä tilanteet hyökkäyspäässä loppuun terävämmin. Tuntuu, että vastustaja rokottaa yksittäisistä maalipaikoista paljon tehokkaammin, pohtii Friman syitä, miksi kolme FCV:n edellistä ottelua ovat kääntyneet tappioksi.



FCV:n kautta hankaloittaa yhä runsas loukkaantumisten määrä. Niistä osansa on viime kierroksilla saanut myös maalivahtiosasto. Ykkösmaalivahtina kauden aloittanut Ville Viljala on joutunut seuraamaan kolme edellisottelua sivusta. Näin ollen FCV:n maalinsuulla on esiintynyt ensimmäiset ottelunsa Kakkosen tasolla torjunut 20-vuotias Friman.



Vaikka FCV onkin ennen JBK-kohtaamista kolmen ottelun tappioputkessa, Friman on esiintynyt edukseen. Esimerkiksi edellisessä kotiottelussa, 1–2-tappiossa Herculesta vastaan, Friman piti joukkueensa oljenkorren vielä elossa torjumalla loppuhetkillä rangaistuspotkun.



– Ihan hyvää peliä me on joukkueena pääosin esitetty edellisissäkin otteluissa. Esimerkiksi sarjakärki SJK Akatemia haastettiin tiukasti. Todella pienestä on kiinni pisteet tässä lohkossa, Friman toteaa.



Jalkapallon miesten Kakkosen ottelu FCV – JBK pelataan Vaajakosken liikuntapuistossa lauantaina 20. heinäkuuta klo 17:00.