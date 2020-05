FIA-pomo Todt: Kuka saakaan Vettelin, on hyvin onnekas

Nelinkertaisen formula 1 -maailmanmestarin Sebastian Vettelin pesti Ferrari-tallissa ei jatku ensi vuonna, ja saksalaistähden uran jatkoa spekuloidaan F1-piireissä. Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja, pitkän linjan F1-vaikuttaja Jean Todt otti Vettelin tilanteeseen kantaa Sky Sportsin haastattelussa. Vaikka eturivin tallipaikat tuntuvatkin olevan Vettelillä jo kiven alla, Todt uskoo, että saksalaisella on vielä paljon annettavaa.

– Sebastian Vettel on yksi suurimmista lahjakkuuksista autourheilussa. On kerrottu, että hän ei aja Ferrarilla kauden 2020 jälkeen. Muita mahdollisuuksia kuitenkin on, ja voimme vain toivoa hänelle mitä parhainta jatkoa. Kuka (talleista) saakaan Vettelin, on hyvin onnekas, Todt pohtii.