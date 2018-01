Federer: Pelaajien on kestettävä Australian kuumuus

Kuumuus on piinannut pelaajia Australian avoimessa tennisturnauksessa, mutta viimevuotinen voittaja Roger Federer on sitä mieltä, että pelaajien on kestettävä.

– Jos haluaa päästä huipulle, täytyy pelata kaikissa oloissa. Australiassa voi olla erittäin kuuma. Muistan muutaman vuoden takaa, kuinka useana päivänä peräkkäin oli 40 astetta. Nyt näitä päiviä on ollut kaksi, Federer sanoi.

Federer välttyi pahimmalta torstaina, koska hän pelasi vasta illalla.

– Siihen on vaikea valmistautua. Mutta kun tänne tulee, sen tietää olevan tulossa. Tietenkin näin, miten muut pelaajat kärsivät. Kunhan mitään pahaa ei tapahdu, kaikki on hyvin, Federer sanoi.

Järjestävät voivat omien sääntöjensä mukaan määrätä pelin keskeytettäväksi tai sulkea katon, jos lämpötila ylittää 40 astetta.

– Kaikkialla on tarjolla vettä, pelaajille on jääliivejä ja tauot ovat pitempiä. Nämä ovat ammattiurheilijoita. Tämä on ulkoilmatapahtuma, ja sellaisena haluamme sen pitää niin kauan kuin mahdollista, turnausjohtaja Craig Tiley sanoi.