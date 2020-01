Federer taitaa sveitsiläisen linkkuveitsen käytön – selviytyi Australian avoimissa välieriin vaikeimman kautta

Tennissuuruus Roger Federerillä on ollut Australian avoimessa mestaruuskilpailussa takataskussaan monikäyttöinen sveitsiläinen linkkuveitsi. Federer on edennyt Melbournessa miesten välieriin vaikeimman kautta. Hänen tavoitteenaan on 21. miesten grand slam -kaksinpelititteli.

Sveitsin Federer kukisti tiistaina puolivälierissä maailmanlistan sadannen Yhdysvaltain Tennys Sandgrenin viiden erän trillerissä 6–3, 2–6, 2–6, 7–6 (10–8), 6–3. Federer selvitti ottelussa peräti seitsemän ottelupalloa, joista neljännen erän 4–5-tilanteessa kolme ja erän katkaisupelissä neljä lisää.

Federer on taiteillut turnauksessa kuilun partaalla urakalla, sillä kolmannella kierroksella hänen turnauksensa näytti päättyvän isäntämaan John Millmania vastaan. Federer oli viidennen erän katkaisupelissä tappiolla 4–8, mutta pelastautui tuolloin voittoon 10–8.

"Uskon ihmeisiin"

Federeristä, 38, tuli Australian avoimissa iäkkäin kaksinpelin välieriin selviytynyt miespelaaja 43 vuoteen sitten Ken Rosewallin.

– Hoin itselleni tappiotilanteessa, että uskon ihmeisiin, kuudesti Australian avoimet voittanut Federer sanoi puolivälierän jälkeen.

Välierissä vastus kovenee.Turnauksessa kolmanneksi sijoitettu Federer kohtaa kakkoslistatun Serbian Novak Djokovicin, joka pudotti puolivälierissä Kanadan lujalyöntisen Milos Raonicin vaikeuksitta 6–4, 6–3, 7–6 (7–1).

Naisten kaksinpelin yllättäjä on Yhdysvaltain Sofia Kenin, joka nappasi uransa ensimmäisen grand slam -välieräpaikan kaatamalla Tunisian Ons Jabeurin 6–4, 6–4.

Kenin on sijoitettu 14:nneksi. Hän kohtaa välierissä maailman ykköspelaajan, Australian Ashleigh Bartyn. Tämä löi puolivälierässään Tshekin seitsemänneksi sijoitetun Petra Kvitovan 7–6, 6–2.