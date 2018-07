Federeriltä lohtusanoja Wimbledonista poisjääneelle Murraylle: "Ei ole maailmanloppu"

Sveitsiläinen tennistähti Roger Federer uskoo Andy Murrayn tehneen oikean ratkaisun, kun britti jäi pois tänään alkavasta Wimbledonin tennisturnauksesta. Kaksinkertainen Wimbledonin voittaja Murray ilmoitti vetäytymispäätöksestään alle 24 tuntia ennen turnauksen alkamista.

Murrayn lonkka on ollut jo pitkään huonossa kunnossa, ja se leikattiin tammikuussa. Britti on kuntouttanut itseään, mutta ei ota uutta loukkaantumisriskiä kovassa turnauksessa.

– Sen on täytynyt olla kova päätös, mutta hänen täytyy ottaa huomioon uransa. Luulen sen olleen oikea ratkaisu. Hän antaisi kentällä kaikkensa ja se sattuisi, kahdeksankertainen Wimbledonin voittaja Federer ruoti pitkäaikaisen kilpakumppaninsa tilannetta.

Murray pelasi kesäkuussa ensimmäistä kertaa yhteentoista kuukauteen, mutta grand slam -turnauksen rasitus olisi harjoitusotteluita kovempi.

– Olen pahoillani, että vetäydyn Wimbledonista. Viimeisten kymmenen päivän aikana harjoituksissa ja otteluissa kunto on parantunut. Tiimini kanssa keskusteltuani joudun kuitenkin raskain mielin ilmoittamaan, että viisieräisten otteluiden pelaaminen olisi liian aikaista tässä vaiheessa toipumista, Murray sanoi.

Seuraavana Murrayn, 31, tavoitteena on pelata 30. heinäkuuta alkaen Washingtonissa ja valmistautua elokuun lopussa alkavaan Yhdysvaltojen avoimeen turnaukseen.

Federer odottaa jo mahdollisia tulevia kohtaamisia.

– Olen surullinen, koska hän ei pysty pelaamaan. Se on iso menetys. Hän on täällä yksi isoimmista kavereista. Kuitenkaan tämä ei ole maailmanloppu, ja me kaikki toivomme hänen palaavan takaisin vahvempana ja voittavan vielä jonkun eeppisen taistelun keskuskentällä, Federer paalutti.