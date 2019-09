Ferrari kaksoisjohdossa Sotshissa – tallimääräys kuumentaa tunteita

Ferrari otti kaksoisjohdon formula ykkösten Venäjän gp:n startatessa Sotshin radalla. Kärkeen ampaisi kolmosruudusta lähtenyt Sebastian Vettel, toisena on paalupaikalta startannut Charles Leclerc. Kakkosruudusta lähtenyt Mercedeksen Lewis Hamilton on kolmantena.

Draamaa kisaan saatiin, kun Ferrari kehotti Vetteliä päästämään Leclerc ohitse. Ilmeisestikin Leclerc päästi Vettelin lähdössä kärkeen, jotta Hamiltonin saumat kärkeen pystyttäisiin estämään.

– Sebastian päästää sinut ohitseen, Ferrari viestitti Leclercille 6. kierroksella.

– Olisin ohittanut hänet (Leclerc) muutenkin, Vettel murahti tallille.

– Laitoitte minut (Vettelin) taakse, ja kunnioitin sitä (päätöstä). Puhutaan asiasta myöhemmin, totesi puolestaan Leclerc.

Kisan 53 kierroksesta on ajettu pian 20, ja Vettel on yhä kärjessä. Hamilton on jäänyt Ferrari-kaksikosta jo reilummin, ja neljäntenä on Mercedeksen Valtteri Bottas. Hän on jo jäänyt tallitoveristaan aika lailla.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen kilpailu mureni pitkälti jo alkuunsa. Räikkönen kiirehti varaslähdön, ja vaikka hän jättikin startin kesken eli ei hyötynyt varaslähdöstä lainkaan, tuli rikkeestä varikon läpiajorangaistus. Sen myötä Räikkönen putosi kisan viimeisten joukkoon.

Korjattu kuvatekstiä klo 14.30: Valtteri Bottas lähti neljännestä ruudusta