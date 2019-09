Ferrari kaksoisvoittoon Singaporessa – Keskeyttänyt Räikkönen näki venäläiskuljettajan liian myöhään

Ferrari otti sunnuntaina kaksoisvoiton formula ykkösten Singaporen gp:ssä. Voittoon ajoi Sebastian Vettel ennen Charles Leclerciä. Vettelille voitto on uran 53:s ja kauden ensimmäinen. Edellinen voitto hänellä oli viime vuoden elokuulta Belgiasta.

Red Bullin Max Verstappen oli kolmas ennen Mercedeksen kaksikkoa. MM-pistekärki Lewis Hamilton oli neljäs ja Valtteri Bottas viides. Alfa Romeon Kimi Räikkönen keskeytti kilpailun.

Komea kaksoisvoitto tuli Ferrarin hallittua tallien välisen strategiapelin muita paremmin. Pitkän ja hikisen kilpailun ainoat varikkopysähdykset tehtiin kärjen osalta kisan päästyä kolmasosaansa, ja voittajina stoppiruletissa olivat ensimmäisinä varikolle tulleet Vettel ja Verstappen. Kisaa johtanut Leclerc tuli rengasvaihtoon kierrosta myöhemmin, menetti sijansa tallitoverilleen ja murisi talliradiossa kohtaloaan.

– Se oli myöhäinen päätös, sain tiedon viimeisessä mutkassa ennen varikkosuoraa. Ja sitten (varikolta) ulostulokierroksella painoin täysillä nähdessäni edelläni olleiden (Leclercin ja Hamiltonin) jatkavan ilman pysähdystä ja yllätyin päästessäni kärkeen, Vettel totesi ratahaastattelussa.

– On aina vaikeaa hävitä voitto tuolla tavalla. Strategia luotiin ennen kisaa, ja pysyin suunnitelmassa. Omalta osalta olen tietysti pettynyt, mutta tärkeintä on kaksoisvoitto ja siitä olen iloinen, sanoi puolestaan Leclerc.

Hamiltonin etumatka Bottakseen MM-pisteissä on nyt 65 pistettä (296–231). Bottas on 31 pistettä edellä kolmossijan jakavia Leclerciä ja Verstappenia.

– Ei paljon tapahtunut, ei juuri tullut mahdollisuuksia, Bottas tiivisti kisansa C More -kanavan haastattelussa.

Räikkösen uran 307. kilpailu

Räikkönen nousi F1-kuljettajien kaikkien aikojen gp-kisamäärässä jakamaan kolmossijaa Michael Schumacherin kanssa, kun hän starttasi uransa 307. kilpailuun Singaporen radalla.

Osuma Toro Rosson Daniil Kvjatin kanssa vei kuitenkin Räikkösen radan sivuun noin kymmenen kierrosta ennen maalia. Keskeytys oli uran 68:s ja tämän kauden ensimmäinen.

Kvjat kiivaili kisan jälkeen Räikkösen toiminnasta, mutta suomalaiskonkarin mukaan tapahtuneelle ei oikein mitään voinut.

– Renkaat alkoivat olla jo aika lopussa, oli vaikea löytää pitoa. Ja toisen turva-auton jälkeen menetin (nopeasti) kolme sijaa, ja sitten näin Kvjatin aivan viime hetkellä. Oli myöhäistä välttää kosketus, Räikkönen kertoi.

– Hän oli aika lailla nopeampi, tuoreemmilla renkailla. Katsoin peiliin suoralla, ja hän oli aika kaukana. Ja kun sitten käännyin (mutkassa), näin silmänurkastani hänet vierelläni. Oli myöhäistä, joten osuimme ja se oli siinä sitten.

Räikköseltä kysyttiin, odottaako hän saavansa tilanteesta rangaistusta.

– En, en odota.

Bottas joutui hidastamaan Hamiltonin puolesta

Valtteri Bottaksen Singaporen gp-viikonloppu meni pitkälti penkin alle jo lauantain aika-ajoissa, Mercedeksen suomalaiskuljettajan jäätyä viidenteen lähtöruutuun. Viides oli sija myös kisassa, mutta parempaa olisi kenties ollut luvassa ilman tallin määräystä.

Bottas kävi varikolla ennen tallitoveri Lewis Hamiltonia, ja talli käski Bottaksen hidastamaan kierrosvauhtiaan noin kolmella sekunnilla kunnes Hamilton ehtisi varikkokäynniltään radalle. Suomalaisen edelle.

– Olisin päässyt helposti (Hamiltonin) edelle, mutta meillä on sääntömme. Paremmalla sijalla ajava on aina tärkeysjärjestyksessä edellä. Meillä on sääntömme, ja ne pätevät molempiin suuntiin. Kun olen seuraavalla kerralla siinä tilanteessa, missä hän (Hamilton) oli nyt, siinä tehdään sama juttu. Joten ei ongelmaa. Tietenkin tänään oli mahdollisuudet parempaan, mutta säännöt ovat sääntöjä, Bottas selvitti.