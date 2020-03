Ferrari-pomo Binotton mukaan F1-tallit avoimia kauden venyttämiselle

Ferrarin tallipäällikön Mattia Binotton mukaan F1-tallit suhtautuvat avoimesti ehdotukselle kauden jatkamisesta tammikuulle ja kisaviikonloppujen supistamisesta kahteen vuorokauteen, kertoivat muun muassa Autoport- ja Motorsport -lehdet lauantaina.

F1 on muiden urheilusarjojen tavoin joutunut siirtämään kauden alkua koronaviruspandemian vuoksi. Kauden kahdeksan ensimmäistä F1-viikonloppua on joko siirretty tai peruttu. F1-kalenterin ensimmäinen kilpailu on toistaiseksi Kanadan gp 14. kesäkuuta, mutta sen toteutuminen on varsin epätodennäköistä.

F1-sarjan pomo Chase Carey uskoi vielä aiemmin tällä viikolla saavansa kasaan 15–18 kilpailun kalenterin tälle vuodelle, kunhan koronarajoitukset hellittävät.

Jo viikonloppuna näytti kuitenkin siltä, että normaalitilaan ei ole paluuta kuukausiin ja moisen kisakalenterin mahduttaminen tälle vuodelle on siksi epätodennäköistä.

Elokuukin mahdollinen

Ferrari-päällikkö Binotton mukaan tallit ovat mahdollisimman joustavia kalenterin suhteen ja käyvät jatkuvaa keskustelua muun muassa kahden päivän kisaviikonlopuista ja kauden venyttämisestä.

– Minun ja muiden tallipäälliköiden tunne on se, että elämme ratkaisevia hetkiä. Aikataulun suhteen olemme antaneet Careylle ja (Kansainväliselle autoliitolle) FIA:lle vapauden määritellä kalenteri sellaiseksi kuin se näissä olosuhteissa täytyy, Binotto sanoi.

Koronatilanteen salliessa F1-kilpailuja voitaisiin Binotton mielestä ajaa myös elokuussa, jolloin sarja on normaalisti kesätauolla.

– Voisimme myös ajaa kahden vuorokauden viikonloppuja, joissa vapaat harjoitukset ovat lauantaiaamuisin ja siten täyttää logistiset tarpeet, jos kisat ovat lähellä toisiaan.

Binotton mielestä kauden jatkaminen tammikuulle voisi tehdä kaudesta kokonaisemman. Se olisi mahdollista, jos seuraava kausi ei alkaisi ennen maaliskuuta.