Ferrarilla kaksoisjohto Saksan gp:ssä – Vettel ajaa kärjessä

Ferrarin Sebastian Vettel johtaa Saksan gp:tä, kun kilpailusta on ajettu yli puolet. Ferrarilla on Hockenheimin F1-kisassa kaksoisjohto, sillä Kimi Räikkönen on toisena. Seuraavilla sijoilla ovat Mercedeksen Valtteri Bottas ja Red Bullin Max Verstappen.

Kaikki kärkikuljettajat ovat käyneet kertaalleen varikolla. Räikkösellä on poikkeava taktiikka, sillä hän tuli muita kärkinimiä selvästi aiemmin varikolle. Viidentenä oleva Mercedeksen Lewis Hamilton puolestaan teki varikkopysähdyksensä muita runsaasti myöhemmin.

Räikkönen johti pitkään kilpailua, mutta Vettel oli aivan kannassa selvästi tuoreemmilla renkailla. Lopulta Ferrari käski kiertoilmauksella Räikköstä päästämään Vettelin edelleen. Paalulta matkaan lähtenyt saksalainen palasi kärkeen ja on repinyt eroa muihin.

MM-sarjan kärkipään nimistä Red Bullin Daniel Ricciardo keskeytti ennen kilpailun puoliväliä.