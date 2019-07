Ferrarille jättipettymys Hockenheimin aika-ajossa – Räikkönen venyi Alfa Romeollaan viidenteen lähtöruutuun, Bottas kolmas

Ferrari-talli koki pahan mahalaskun formula ykkösten Saksan gp:n aika-ajossa Hockenheimissa. Perjantain ja lauantain harjoituksissa vauhdikkaasti kulkeneet Ferrarit jäivät aika-ajossa kauas kärkikahinoista.

Kotiyleisönsä edessä tänä viikonloppuna ajava Sebastian Vettel ei saanut lainkaan aikaa aika-ajon ensimmäisessä vaiheessa, joten hän starttaa huomiseen kisaan viimeisestä lähtöruudusta.

Vettelin auton vauhti hyytyi radalla ennen kuin hän lähti yrittämään nopeaa kierrosta aika-ajossa. Saksalainen ajoi autonsa varikolle, mutta sitä ei ehditty saada enää ajokuntoon. Vettel kertoi hyytymisen syyksi autoon tulleen turbovian.

Vettelille tilanne oli valtaisa pettymys myös siksi, että hänen viimeisimmät suorituksensa aika-ajoissa ovat olleet alavireisiä.

Lisää huonoja uutisia italialaistalli sai aika-ajon viimeisessä vaiheessa, jossa Charles Leclerc joutui jättäytymään sivuun. Ilman aikaa päätösvaiheessa jäänyt monacolainen starttaa kisaan kymmenennestä lähtöruudusta. Leclercin mukaan hänen autonsa polttoainejärjestelmään tuli vika, joka piti hänet pois radalta päätösosiossa.

Räikkönen: Viides sija se on silti

Suomalaiskuljettajista Kimi Räikkönen venyi Hockenheimissa Alfa Romeollaan mainiosti. Räikkönen paahtoi peräti viidenneksi, joka on hänen paras aika-ajosijoituksensa tällä kaudella. Kesäkuun lopussa Itävallassa Räikkönen ajoi seitsemänneksi.

– No ei. Viides sija se on silti, Räikkönen sanoi, kun häneltä tiedusteltiin C Moren lähetyksessä sitä, tuntuiko sijoitus jopa paalupaikalta.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli aika-ajon kolmas. Paalupaikan nappasi Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton ennen Red Bullin Max Verstappenia. Räikkösen edelle kiilasi vielä Red Bullin toinen kuljettaja Pierre Gasly.

– Sää näyttelee huomisessa kisassa isoa roolia. Aika-ajo oli pettymys minulle. En löytänyt sitä luottamusta, joka minulla oli vielä kolmansissa harjoituksissa, Bottas totesi.

F1-kauden 11. osakilpailu käynnistyy huomenna Suomen aikaa kello 16.10.