Ferrarin puheenjohtaja myöntää kilpailukyvyn puutteen F1-autossa – "Alamme voittaa taas vuonna 2022."

Ferrarin puheenjohtaja John Elkann myöntää, että ikoninen italialaistalli ei ole kilpailukykyinen tämän vuoden F1-sarjassa. Ferrarin startti kauteen on ollut tallin mittapuulla luokaton.

– Emme ole kilpailukykyisiä tänä vuonna lukuisien auton suunnitteluvirheiden vuoksi, Elkann sanoi Gazzetta Dello Sport -lehden haastattelussa tiistaina.

– Rakenteelliset heikkoudet ovat vaivanneet meitä jo pitkään, etenkin aerodynamiikassa. Olemme menettäneet myös moottorin tehoa. Totuus on, että automme ei ole kilpailukykyinen. Se on nähty radalla, ja se nähdään uudestaan.

Ferrarin kuljettajista Charles Leclerc on kerännyt kolmesta ensimmäisestä kilpailusta 18 pistettä, Sebastian Vettel ainoastaan yhdeksän. Kaksikko on jo jäänyt kaukoputkietäisyyden päähän mahtitalli Mercedeksen Lewis Hamiltonista, jolla on 63 pistettä.

Ferrarilla jäytää sekin, että tallin autolla on juhlittu viimeksi formula ykkösten maailmanmestaruutta 13 vuotta ja valmistajien maailmanmestaruutta 12 vuotta sitten. Elkann on kuitenkin optimistinen tulevaisuudesta.

– Alamme voittaa taas, kun autojen tekniset säännöt muuttuvat vuonna 2022, Elkann vakuutti.

Elkann puolusti haastattelussa myös sitä, ettei Ferrari tarjonnut jatkosopimusta Vettelille. Lisäksi Elkannilla on yhä täysi luottamus tallipäällikkö Mattia Binottoon.

F1-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan sunnuntaina Britannian Silverstonessa.