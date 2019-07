Fifan vuoden jalkapalloilijaksi ehdolla useita Liverpoolin ja Yhdysvaltojen pelaajia

Jalkapallon miesten Mestarien liigan voittajajoukkue Liverpoolin pelaajat hallitsevat ehdokaslistaa, jolta valitaan kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan vuoden miespelaaja. Liverpoolista ehdolla ovat hyökkääjät Mohamed Salah ja Sadio Mane sekä puolustaja Virgil van Dijk.

Mielenkiintoinen seikka ehdokaslistalla on, että Englannin Valioliigan mestari Manchester Cityn pelaajia ei kymmenen pelaajan listalla ole. Mestarijoukkueesta ainoana ehdolla on espanjalaisvalmentaja Pep Guardiola. Vuoden valmentajaksi on ehdolla myös Liverpoolin saksalaisluotsi Jürgen Klopp.

Parhaaksi naispelaajaksi on MM-kisojen parhaaksi valitun Megan Rapinoen lisäksi ehdolla kolme muuta yhdysvaltalaista maailmanmestaria.

Fifa julkistaa voittajat 23. syyskuuta Italian Milanossa.