Valtteri Filppula laukoi kaksi maalia, kun New York Islanders kukisti vieraissa Ottawa Senatorsin 4–2 ja nousi jakamaan NHL:n Metropolitan-divisioonan ykköstilaa Washington Capitalsin kanssa. NHL-uran ensimmäinen hattutemppu jäi yhä haaveeksi: Filppula on tehnyt kaksi maalia 15 NHL-ottelussa, mutta neljääntoista NHL-kauteen ja 941 otteluun ei ole vielä osunut hattutemppua.

– Sitä ei ole vielä tapahtunut. Tyhjiin oli mahdollisuus, mutta ei tällä kertaa, Filppula hymyili Islandersin nettisivuilla, kun häneltä kysyttiin ottelun lopusta, jossa Senators pelasi ilman maalivahtia.

Suomalaishyökkääjä laukoi ottelun avausmaalin rystyllä Leo Komarovin syötöstä. 2–1-osuma syntyi myöhemmin avauserässä, kun Tom Kuhnhacklin syöttö maalin takaa löysi maalin eteen luistelleen Filppulan, joka sipaisi kiekon ilmasta maaliin.

– Hän on niin fiksu kentällä. Hän on aina oikeassa paikassa, aina tekemässä oikean ratkaisun. Yhtenä hetkenä hän on tekemässä jotain ja sitten yhtäkkiä hän kiskaisee jotain hatusta ja sitä ihmettelee, että hyvä luoja. Sellainen pelaaja hän on, Islandersin hyökkääjä Casey Cizikas kehui Filppulaa NHL:n nettisivuilla.

Tällä kaudella Filppula on kerännyt 15 maalia ja 13 maalisyöttöä.

– Mielestäni pystymme varmasti parempaan. He (Senators) ovat hyvä joukkue. Olimme paljon omalla alueellamme. Samalla olen iloinen siitä, että saimme pisteet, Filppula arvioi Islandersin toista peräkkäistä voittoa.

Barkovin 1+1 ei riittänyt voittoon

Aleksander Barkov teki maalin ja syötti yhden, mutta Florida Panthers hävisi Bostonissa Bruinsille 3–4. Florida johti ottelua vielä päätöserän puolivälissä, mutta kotijoukkue teki viimeisen minuutin aikana kaksi maalia.

Barkov ohjasi ottelun avausmaalin ylivoimalla Keith Yandlen syötöstä ja alusti Panthersin toisen osuman muutamaa minuuttia myöhemmin.

Bostonin maalivahti Tuukka Rask torjui 22 kertaa. Boston on voittanut viisi ottelua peräkkäin.