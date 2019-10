Finaalipaikka jäi Suomen aiturinaisilta haaveeksi

Nooralotta Neziri, Annimari Korte ja Reetta Hurske eivät yltäneet finaaliin Dohan MM-kisojen pika-aidoissa. Neziri aitoi välierissä ajan 12,89, Korte 12,97 ja Hurske 13,24. Neziri oli välierien 14:s, Korte 17:s ja Hurske 21:s. Neziri aitoi välierissä kauden parhaansa.

– Jännitti aivan sikana. Tavoitteenani oli finaali, mutta ei täältä pettyneenä voi lähteä, kun tuli kauden paras aika, Neziri sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Myöskään Korte ei ollut juoksunsa jälkeen erityisen pettynyt.

– Olen onnellinen, että kausi on ohi. Tavoitteet on täytetty, ja on ollut uskomaton kausi, hän sanoi Ylelle.

Hurskeen maaliintulo meni pilalle, kun viereisellä radalla kisannut Belgian Anne Zagre kaatui viimeisen aidan jälkeen suomalaisaiturin eteen. Hurske joutui väistämään Zagrea ja menetti aikaa.

Välierien nopein oli Jamaikan Danielle Williams ajalla 12,41. Neziri oli oman eränsä viides, Korte kuudes ja Hurske viides. Finaalipaikkaan vaadittiin aika 12,65.