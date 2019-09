Finlandia Marathon juostaan Jyväskylän miellyttävällä Rantaraitilla 30. kerran – katso reitti ja seuraa lauantaina KSML.fi:n suoraa lähetystä

Jyväskylän Rantaraitilla riittää perjantai-illan ja lauantain aikana vilinää, kun perinteiseen alkusyksyiseen tapaan kisataan Finlandia Marathonin merkeissä. Kaiken kaikkiaan vuorossa on 30. Finlandia Marathon, sillä tapahtumaa järjestettiin ensin vuosina 1978–1994 ja sittemmin vuodesta 2007 lähtien.

Massajuoksutapahtumat ja muut isot kuntoilutapahtumat ovat pysyneet suomalaisten suosiossa, mutta mielikuvat ja tapahtumien sisällöt ovat muokkautuneet.

– Ennen ihmisillä oli mielikuva vain siitä 42 kilometristä eli täydestä maratonista. Sittemmin vaihtoehdot ovat lisääntyneet, sillä onhan se lopulta melko rajattu joukko, joka 42 kilometriä pystyy juoksemaan. Nyt olemme esimerkiksi valtavan tyytyväisiä, että maratonviestin suosio vaikuttaa kasvavan, Finlandia Marathonin pääsihteeri Jouni Vatanen pohtii.

Finlandia Marathon käynnistyy perjantaina, jolloin juostaan muun muassa juuri maratonviesti. Se koostuu kahdeksasta viiden kilometrin osuudesta. Kisaan voi osallistua 4–8 hengen joukkueella, jolloin joukkue saa itse määrittää, montako viiden kilometrin pätkää kukin juoksee. Muut perjantain matkat ovat Finlandia Kävely (5 km) sekä iltavalaistuksessa juostava Valon Kymppi (10 km).

– Tämä on nyt kolmas Finlandia Maraton, jossa nämä kaikki matkat ovat mukana. Esimerkiksi Finlandia Kävely syntyi, kun Valmet isona jyväskyläläisenä työllistäjänä ehdotti tällaista matalan kynnyksen osallistumisvaihtoehtoa. Ollaan siis haluttu myös vastata meidän osallistujien tarpeisiin, Vatanen kertoo.

Rantaraitti miellyttää maratoonaria

Lauantaina kisataan sitten perinteisemmän maraton-tapahtuman merkeissä, kun matkoina ovat puolimaraton (21 km) ja täysi maraton (42 km). Viime vuonna 42 kilometriä nopeimmin taittoi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Aleksi Niemelä (2.47.58) ja naisista nopein oli virallisesti yli 40-vuotiaiden sarjassa juossut Tanja Ilomäki (3.01.00).

– Täyden maratonin osallistujien määrä oli tasaisessa laskussa viitisen vuotta, mutta nyt siihenkin on ilmoittautunut juoksijoita viime vuosia enemmän. Puolimaratonin suosio on vakaa. Puolimaraton on hyvä matka, sillä se vaatii treeniä ja on kova haaste, mutta ei se samanlaista omistautumista vaadi kuin täyteen maratoniin treenaaminen, Vatanen tuumii.

Viime vuonna Finlandia Marathoniin eri osatapahtumat yhteenlaskettuna osallistui noin 2600 kuntoilijaa tai kilpaurheilijaa, millaiseksi sitten kukin itsensä haluaa mieltää. Laadukkaan tapahtuman maineen saamiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan myös monta vapaaehtoista työntekijää.

– 230 toimitsijaa. Onhan se aikamoinen joukko. Huoltopisteitä on paljon, tarvitaan liikenteenohjaajia, kansliaan henkilökuntaa ja niin edelleen. Melko henkilöpainotteisia hommia, Vatanen tietää.

Finlandia Marathonin järjestelyistä vastaavat Keski-Suomen Liikunta, jonka palveluksessa myös Vatanen työskentelee, sekä Jyväskylän Kenttäurheilijat toiminnanjohtaja Markku Koistisen johdolla.

Yksi ehdoton etu Finlandia Marathonilla vielä on, nimittäin olosuhteet.

– Rantaraitti tarjoaa mainiot ominaisuudet. Se on tasainen, kaunis ympäristö, miellyttävää juosta. Lisäksi Paviljonki ja Lutakonaukio tapahtumakeskuksena ovat mainio paikka, Vatanen näkee.

KSML.fi välittää maratonin lähdön suorana lähetyksenä lauantaina kello 11.30 alkaen.