Formula 1 tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä – F1-autot on jo nyt suunniteltu ympäristöystävällisemmiksi kuin siviiliautot

Formula 1 tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, formula ykkösten MM-sarja kertoo verkkosivuillaan. Aloite koskee F1-autoja, mutta myös autourheilun kuninkuusluokan kilpailuja yleisemminkin.

Sarja näkee mahdollisuuksia esimerkiksi nykyisen teknologian ja biopolttoaineiden yhdistämisessä. Sarja pyrkii vähentämään energiankulutusta ja löytämään tekniikoita polttomoottorin hiilidioksidipäästöjen poistamiseen. Hybridimoottori on merkittävässä roolissa tulevaisuuden autoteollisuudessa, F1 tiivistää.

F1-autot on jo suunniteltu ympäristöystävällisemmiksi kuin siviiliautot. Niiden moottorien lämpöhyötysuhde on 50 prosenttia, kun siviiliautojen bensiinimoottorien suhteen arvioidaan olevan 30 prosenttia. Vuodesta 2021 formula ykkösten autoissa käytettävän bensiinin biopolttoainepitoisuuden on oltava 10 prosenttia.

– Tämä ei ole ainoastaan rohkaisevaa autourheilun tulevaisuudelle, vaan tällä voi olla merkittäviä etuja myös yhteiskunnalle, Kansainvälisen autourheiluliiton puheenjohtaja Jean Todt sanoo sivuilla.

Aloitteen on tarkoitus myös varmistaa, että sarja siirtyy tehokkaaseen logistiikkaan ja matkustamiseen. Tavoite on kova, sillä tämän vuoden F1-sarjaan kuuluu 21 kilpailua viidessä maanosassa.

Kaikkien sarjan tapahtumien on tarkoitus olla hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Tätä tavoitellaan muun muassa kierrättämällä ja lopettamalla kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö.

F1-tähti myi jo lentokoneensa

Ympäristöhuolet ovat jo aikaisemmin nousseet esiin sarjassa. Moninkertainen F1-maailmanmestari Lewis Hamilton on viime aikoina ollut aktiivinen ympäristökeskustelussa. Mercedesin brittitähti on ollut vegaani vuodesta 2017 ja puhunut hiilineutraaliuden puolesta.

– En anna työkaverieni enkä lähipiirini ostaa muovia, Hamilton sanoi ennen lokakuun Meksikon kilpailua.

Hamilton on kertonut myyneensä lentokoneensa ja lentävänsä jo vähemmän kuin aikaisemmin.

Sarjan kaikki kuljettajat eivät ole olleet yhtä innostuneita ympäristökysymyksistä. Hamiltonin kilpakumppani, Red Bullin Max Verstappen sanoi ennen Meksikon kilpailua, että sarjan ei tulisi ylireagoida.

– Kyllä, minä tykkään polttoaineesta. Voinko sanoa niin? En tykkää sähköjutuista, hollantilainen Verstappen sanoi viitaten sähkömoottorilla toimiviin formula-autoihin.