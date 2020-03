Formula ykköstä ei ajeta toukokuussakaan – Hollanti, Espanja ja Monaco on siirretty

Formula 1 -kauden kolme toukokuun kisaa eli Hollanti, Espanja ja Monaco on siirretty, sarja kertoi sivuillaan. Kausi alkaa näin aikaisintaan kesäkuussa.

F1-kauden avausviikonloppu Australiassa peruutettiin viime metreillä koronaviruksen takia. Sen jälkeen on siirretty Kiinan, Bahrainin ja Vietnamin gp:t, ja nyt myös kolme näitä seurannutta kisaa on siirretty mahdolliseen tulevaan ajankohtaan. Kalenterissa seuraavana on Azerbaidzhanin gp 7. kesäkuuta.