Fourcade huipensi upean uransa voittoon – ympyrä sulkeutui menestyksen alkulähteillä Kontiolahdella

Ampumahiihdon maailmancupin miesten päätöskilpailussa Kontiolahdella oli lauantaina kaikki klassikon ainekset. Lauantaisesta kisasta puuttui koronaviruksen tartuntataudin riskin takia yleisö, mutta muuten 12,5 kilometrin takaa-ajo kruunasi kauden.

Kisan voitti päivälleen kymmenen vuotta sitten juuri Kontiolahdella uransa ensimmäisen cup-ykköstilansa ottanut Ranskan Martin Fourcade. Lauantain voitto oli Fourcadelle Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBUn tilastojen mukaan 80:s.

Perjantaina kilpauransa lopettamisesta ilmoittanut Fourcade oli kolmen ampumapaikan jälkeen kiinni jopa cupin kokonaiskilpailun voitossa, kun Norjan Johannes Thingnes Bö paukutteli ensimmäisellä pystypaikalla tuulen takia kolme laukausta ohi.

Bö teki lopussa tarvittavan eli nousi neljänneksi ja voitti cupin kokonaiskisan, mutta Fourcade oli lauantain juhlakalu.

– Fourcaden tasolle nousseen ampumahiihtäjän merkitys lajille on paljon suurempi kuin pelkkä kansallinen keulakuva, kehui Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.

Palasi myös maailmanmestariksi

Fourcaden suuruutta kuvaa, että lajia vuosikaudet hallinneena hän jäi viime kaudella Bön jalkoihin. Helmikuussa Italian Anterselvassa Fourcade palasi 20 kilometrin normaalimatkan maailmanmestariksi neljän vuoden tauon jälkeen.

– Minulla oli vaikeuksia viime kaudella, mutta ailahtelu toisaalta kasvatti minua. Kiitokset tästä matkasta, Fourcade kertoi Kansainvälisen ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

Suomen Tero Seppälä oli lauantaina 31:s eli paransi sprinttisijoitustaan 12 pykälää. Häntä lämmitti Kontiolahden tuulissa ripeästi sujunut pystyammunta, jonka kymmenen laukausta tuottivat vain yhden pummin.

– Pystystä löytyi hyvä tekeminen. Tiesin, mitä täällä pitää tehdä. Kun tulee tyynempiä rakoja, pitää koettaa ampua nopeasti, sanoi Seppälä, joka kulutti ensimmäisellä pystypaikalla aikaa vain 23 sekuntia.

Hän ylsi viime viikolla Nove Meston pikakisassa seitsemänneksi eli ensi kerran maailmancupissa kymmenen joukkoon.

– Tavallaan kauden tavoite täyttyi. Se harmittaa, että MM-kisat menivät huonosti, koko joukkueeltamme.

"Kiertäminen on kovaa hommaa"

Seppälä, 24, ei varsinaisesti yllättynyt, että häntä seitsemän vuotta vanhempi lajilegenda Fourcade päätti lopettaa kilpauransa.

– Fourcade menestyi jo silloin, kun katselin ampumahiihtoa nuorena poikana telkkarista. Hän on kaiken saavuttanut, ja on lapsia kotona. Tämä kiertäminen on kovaa hommaa, Seppälä ymmärsi.