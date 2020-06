Frölunda havittelee isoa saalista – NHL-konkari Lundqvistin ura saattaa jatkua Göteborgissa

Jääkiekon seurajoukkueiden Euroopan mestari Frölunda on ison saaliin äärellä. Göteborgilaisseura havittelee miehistöönsä maalivahdiksi 38-vuotiasta NHL-konkaria Henrik Lundqvistia.

Koronapandemia on tehnyt veteraanisarjalaisen Lundqvistin NHL-uran jatkosta entistä epävarmempaa. NHL:n pudotuspelien tiellä on monta mutkaa, joten Lundqvistin pelaajauran päätepiste liigassa on lähellä.

Lundqvist pitää ovea raollaan lähtöseuraansa Frölundaan, jossa pelaa hänen Joel-kaksoisveljensä.

– On katsottava, mikä on New York Rangersin tilanne. Olen aina sanonut, etten ikinä sulje ovia Frölundaan, Henrik Lundqvist kertoo.

Lundqvist on voittanut Ruotsin maajoukkueessa olympiakultaa 2006 ja maailmanmestaruuden 2017. Hänet palkittiin NHL:n parhaana maalivahtina kaudella 2011–12.