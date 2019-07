Frisbeegolfin SM-kisat saapuvat Keuruulle Iso Heittoon – mukana muun muassa USA:n ammattilaiskiertueen historian ensimmäinen suomalaisvoittaja

Frisbeegolfin SM-kilpailut saapuvat tällä viikolla Keski-Suomeen. Suomen kovimmat frisbeegolfaajat ottavat haltuunsa Keuruulla sijaitsevan Iso Heitto -radan, jolla kisataan miesten ja naisten avoimien luokkien SM-mitaleista.



Naisten kisassa mukana on esimerkiksi kolminkertainen suomenmestari Eveliina Salonen. Tämän vuoden maaliskuussa 20-vuotias Salonen voitti Arizonassa PDGA Memorial Championship -osakilpailun. Samalla hänestä tuli ensimmäinen suomalainen voittaja Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueella. Naisten kisan ehdottomiin ennakkosuosikkeihin kuuluu myös viime syksynä Kroatian EM-kisoissa Salosen päihittänyt ja kultaa voittanut 19-vuotias Henna Blomroos.



Miesten kisassa ennakkosuosikkeihin lukeutuvat muun muassa Seppo Paju ja Väinö Mäkelä. Kroatian EM-kisoissa miesten avoimessa luokassa 24-vuotias Paju saavutti hopeaa ja 20-vuotias Mäkelä pronssia.



Edellisviikonloppuna Nokialla järjestettiin European Open, johon osallistuivat kaikki maailman parhaat frisbeegolfaajat. Nokian European Open oli tämän vuoden ainoa Euroopassa käytävä Master-tason kilpailu. Naisten kisassa paras suomalainen oli toiseksi sijoittunut Blomroos. Salonen sijoittui neljänneksi. Miesten kisassa paras suomalainen oli viidenneksi yltänyt Jesse Nieminen. Nokialla molempien sarjojen voitto meni Yhdysvaltoihin, kun miehissä paras oli Paul McBeth ja naisissa Paige Pierce.



Kaiken kaikkiaan SM-kisoihin miehiä on ilmoittautunut 144 ja naisia 19.



– SM-kisaan otetaan mukaan yhteensä 120 kilpailijaa rankingin mukaisesti, eli osa miehistä joutuu jäämään varasijoille. Kaikki Suomen huiput ovat mukana, tarkentaa SM-kisojen kilpailunjohtaja Pentti Miettinen.





Kisaväylien keskipituus kasvoi 160 metriin





SM-kisojen järjestävänä seurana toimii Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät, jolla kisojen organisoimisesta on kokemusta jo vuodelta 2015. Silloin Keuruulla heitettiin sekaparifrisbeegolfin SM-mitaleista. Iso Heiton rata on avattu vuonna 2013.



– Meillä on ollut kisoja valmistelemassa noin kymmenen henkilöä. Kun mukaan lasketaan kaikki vapaaehtoiset, on itse kisaviikolla hommissa sellainen 40 henkilöä, Mandon Kiertäjien puheenjohtajanakin toimiva Miettinen kertoo urakasta.



18-väyläinen kisarata on kilpailijoiden käytössä koko tämän viikon. Maanantaista keskiviikkoon osallistujat voivat harjoitella SM-radalla. Itse kilpailut käynnistyvät torstaina ja huipentuvat sunnuntain finaalikierroksiin.



Miettinen kertoo, että vain neljä väylää on jätetty sellaisenaan SM-kisoihin. Muita Ison Heiton väyliä on muokattu ja pidennetty tavallisesta. Normaalisti väylien keskipituus Iso Heiton radalla on noin 100 metriä, mutta SM-kisoja varten keskimatka on kasvanut 160 metriin. Pisimmällä väylällä SM-kisassa on matkaa 288 metriä.



Yleisöllä tapahtumaan on vapaa pääsy.



– Rata on yleisöystävällinen. Monessa paikassa pystyy seuraamaan useampaakin väylää samanaikaisesti, Miettinen vinkkaa.



Frisbeegolfin SM-kisat Keuruulla Iso Heitto -radalla 25.-28. heinäkuuta.