Froome yrittää toistaa legendojen tempun

Hollantilainen Tom Dumoulin aloitti maantiepyöräilyn Italian ympäriajon eli Giron väkevimmin voittamalla henkilökohtaisen aika-ajon. Noin kymmenen kilometrin mittainen aika-ajo poljettiin Israelissa Jerusalemissa.

Dumoulin on Giron kokonaiskisan hallitseva voittaja ja yksi tämänvuotisen kisan suurimmista suosikeista. Isoin huomio on kuitenkin brittipyöräilijä Chris Froomessa, jonka valmistautuminen on kulkenut dopingspekulaatioiden keskellä.

Froomen epäillään rikkoneen astmalääkkeen käytöllään dopingsääntöjä viime vuoden Espanjan ympäriajossa. Froome sai osallistumisluvan Giroon, mutta vaikeuksia on riittänyt. Hän kaatui ennen 9,7 kilometrin mittaista aika-ajoa harjoituslenkillä, mutta oli silti lähtöviivalla.

Sky-tallin Froome jäi aika-ajossa kärjestä 37 sekuntia ja oli sijalla 21. Dumoulinin jälkeen toiseksi sijoittui Australian Rohan Dennis, joka jäi kärjestä kaksi sekuntia.

Mikäli Froome yltää kokonaiskisan ykköseksi, brittitähti nousee erittäin harvinaiseen kerhoon, sillä hän on Ranskan ja Espanjan ympäriajojen hallitseva voittaja.

Legendaariset Eddy Merckx ja Bernard Hinault ovat kautta aikain ainoat pyöräilijät, jotka ovat pitäneet samaan aikaan nimissään kolmen maineikkaimman ympäriajon ykkössijoja. Froomesta tulisi ensimmäinen pyöräilijä 35 vuoteen, joka on yltänyt kyseiseen triplatemppuun.

Froome myöntää, että mahdollisuus pitää kolmen suurimman etappikisan ykkössijoja samaan aikaan hallussaan on hänelle iso asia.

– Se tuo valtavasti motivaatiota ja on yksi syistä, miksi halusin tulla tänne, Froome sanoi AFP:lle.

Useita voittajasuosikkeja

Helpolla Froome ei kolmiviikkoisessa Girossa pääse, sillä voittajaksi on tyrkyllä useita vahvoja nimiä. Froomen ja Dumoulinin lisäksi esimerkiksi Fabio Aru, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez ja Esteban Chaves nousevat ennakkoarvioissa korkealle.

Giron kolme ensimmäistä päivää poljetaan Israelissa. Kilpailu on alkanut myös useasti aiemmin Italian rajojen ulkopuolelta, muttei koskaan Israelista. Tämänvuotinen ratkaisu on herättänyt näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Giro päättyy 27. toukokuuta Roomaan.