Futsal-Liigan runkosarja huipentuu – KaDy taistelee runkosarjan kakkossijasta, JoSePa pääsystä pudotuspeleihin ja Riemu sarjapaikastaan

Hallitseva mestari Kampuksen Dynamo on sarjassa toisena, kun Futsal-Liigan runkosarjaa on kaikkiaan jäljellä kolme ottelua. KaDyn viime kauden finaalivastustaja Akaa Futsal johtaa sarjaa viiden pisteen marginaalilla ja vie runkosarjan nimiinsä ilman yllätyksiä. Sen sijaan KaDyn takana useampi joukkue uhkaa vielä jyväskyläläisten kakkossijaa.



-Koetamme nyt saada pelikuntoa loukkaantumisten jälkeen hakevat pelaajat vahvemmin mukaan ja samalla yritetään hoitaa mahdollisimman hyvä sijoitus runkosarjassa. Pelimme on parhaimmillaan keväällä, luottaa KaDyn kapteeni Mikko Kytölä.



KaDy on kärsinyt pitkin kautta parin avainpelaajansa loukkaantumisista, mutta nyt runkosarjan lähestyessä loppuaan Kytölä sekä brassitaituri Newton Jr. ovat palanneet parketille.



Lisäksi KaDy uutisoi viikko takaperin kovasta pelaajahankinnasta. Portugalilainen David Parente edustaa jyväskyläläisiä loppukauden. Parente pelasi KaDyssa myös viime kevään, jolloin mestaruusjuhliin päättyneissä pudotuspeleissä syntyi tehot 10+3.



-David tuo meille paljon kokemusta, taitoa ja kykyä ratkaista. Hän on voittajatyyppi, jollaisia pudotuspeleissä tarvitaan, kehuu Kytölä 33-vuotiasta portugalilaista.



Tänään KaDy kohtaa vieraskentällä FC Kemin, joka on sarjassa viidentenä, mutta vain kolme pistettä KaDya perässä. Pitkän vierasreissun jälkeen heti sunnuntaina KaDy isännöi Jyväskylän Monitoimitalolla espoolaista Golden Futsal Teamia. GFT on ennen viikonloppua vain pisteen KaDya perässä.



Etenkin GFT on ollut KaDylle todellinen kiusa, sillä espoolaiset ovat voittaneet kausien kuluessa peräti viisi edellistä joukkueiden keskinäistä kohtaamista. Myös Venezuelan maajoukkuepelaaja Enderson Suarezin tähdittämä FC Kemi on tällä kaudella KaDyn jo onnistunut kaatamaan.



-Haastava viikonloppu tulossa, mutta hyvällä keskittymisellä haastamme sekä Kemin että GFT:n, Kytölä toteaa.



Kuluvan viikonlopun jälkeen KaDy pelaa runkosarjassa vielä yhden ottelun, kun se 14. maaliskuuta isännöi Ilvestä.



Playoff-paikka vielä JoSePan hyppysissä



Toista liigakautta pelaava Joutsan Seudun Pallo taistelee yhä pääsystä pudotuspeleihin. Ennen viikonloppua JoSePa on yhdeksäntenä, kaksi pistettä playoff-viivasta.



Alkanut viikonloppu ratkaiseekin pitkälti JoSePan playoff-haaveet, sillä joutsalaiset pelaavat kotiottelun sekä lauantaina että sunnuntaina. Tänään vieraaksi saapuu kuudentena oleva Someron Voima ja sunnuntaina kymmenentenä oleva PP-70 Tampereelta.



Tämän viikonlopun jälkeen JoSePa pelaa vielä yhden runkosarjaottelun, kun se 14. maaliskuuta matkaa Tornion Palloveikkojen vieraaksi.



Riemulla neljä ottelua aikaa varmistaa sarjapaikka



Nousijajoukkue Liikunnan Riemu taistelee taulukon häntäpäässä sarjapaikastaan. Muutama viikko takaperin Riemu onnistui päihittämään Ilveksen, jolloin tamperelaiset putosivat sarjajumboksi, kaksi pistettä Riemun taakse. Tällä hetkellä Riemu on toiseksi viimeisenä eli joutumassa liigakarsintoihin, mutta PP-70 on vain pisteen Riemua edellä.



Riemu saa viikonloppuna vastustajat sarjan kärkipäästä. Tänään Riemu kohtaa GFT:n kotiparketillaan ja matkaa sunnuntaina Tornioon sarjakolmonen ToPV:n vieraaksi.



Riemulla otteluita on jäljellä kaiken kaikkiaan neljä. Ensi torstaina Jyväskylään saapuu FC Kemi ja runkosarja päättyy 14. maaliskuuta PP-70:n vieraana, jolloin panoksena saattaa vielä hyvinkin olla sarjapaikka.



Futsal-Liigaa Keski-Suomessa:

*JoSePa – SoVo, Joutsan liikuntahalli, lauantaina 29.2. klo 16:00.

*Riemu – GFT, Jyväskylän Monitoimitalo, lauantaina 29.2. klo 18:00.

*KaDy – GFT, Jyväskylän Monitoimitalo, sunnuntaina 1.3. klo 13:30.

*JoSePa – PP-70, Joutsan liikuntahalli, sunnuntaina 1.3. klo 16:00.