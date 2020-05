Futsalmaajoukkue keikkuu unelman kynnyksellä – kokenut porukka ei kuitenkaan luovuta

Koronavirus on kaiken muun ohella pistänyt mullin mallin urheilunkin, siirtäen tai jopa kokonaan peruen urheilutapahtumia ympäri pallon. Yksi suomalaisittain kiinnostava tapahtuma sai hiljattain osakseen siirron, kun futsalin miesten MM-turnaus tyrkättiin koronakaaoksen tieltä vuodella myöhemmäksi eli ensi vuoden syys-lokakuulle.

Mutta hetkinen, futsalin MM ja suomalainen kiinnostavuus? Kyllä vain, sillä Suomen miesten maajoukkue on kuin varkain hilannut itsensä ensimmäisen arvokisapaikkansa tuntumaan. Esteenä suomalaisreissulle Liettuassa 16 kuukauden päästä (toivottavasti) pelattavaan turnaukseen on enää Serbia, jonka Suomi kohtaa MM-jatkokarsinnassa.

Kaksi Serbia-kohtaamista pelataan kun pelataan, vielä asiasta ei ole tarkkuutta. Ja siihen asti futsalmiehet keikkuvat arvokisaunelmansa kynnyksellä.

– No, ei sitä mieti onko (vuodella siirto) hyvä vai huono asia. Se ei yllättänyt, varsinkin kun muistaa että kyseessä on MM. Joukkueita joka puolelta maailmaa, matkustamiset ja muut asiat siinä... Vaikka koronatilanne olisikin Euroopassa hallinnassa, eihän sitä tiedä mikä on tilanne muualla, suomifutsalin ikoni Panu Autio miettii tilannetta.

– Tavallaan se on herkullinenkin tilanne: magein juttu on vielä edessä.

Autio on ollut maajoukkueen matkassa 15 vuotta ja vaikka ensi vuoden MM-kisoissa ikää olisikin mittarissa jo 36 vuotta, ei mies ole hetkeäkään miettinyt kentän sivuun hyppäämistä.

– Onhan tuo arvokisaunelma sellainen, että se vanhojakin motivoi, Autio nauraa.

"Vanhoja" piisaa, sillä maajoukkueen ryhmässä on 34-vuotiasta Autiotakin iäkkäämpiä eli 35-vuotias Mikko Kytölä ja 38-vuotias Antti Teittinen. Vaikka "ikämiehillä" pohdinnat ovat jokaisella omat jatkon suhteen, uskoo Autio ryhmän pysyvän kasassa. Ja futsalin kaltaisessa lajissa kokemus on nimenomaan voimaa.

– Osaa lukea peliä ja tehdä oikeita valintoja, Autio kuvailee kokemuksen tuomaa etua sähäkän vaiheikkaaseen lajiin.

– Ja me olemme menneet jo tosi pitkän matkan yhdessä. Tiivis ydinryhmä, isolla sydämellä, maajoukkueessa kautta aikain eniten otteluita pelannut ja eniten maaleja tehnyt Autio painottaa vielä porukan puolesta.

Grönlannin seikkailu toiveissa - ja tavoitteena urheilijan arvonnousu

Autio on kiertänyt futsalin myötä maailmaa, myös lajin ensimmäisenä suomalaisammattilaisena ulkomailla. Koronaa ennen oli odotuksissa päästä vielä varsin eksoottisiin maisemiin, kun Grönlannissa piti pelata futsalin Pohjoismaiden mestaruudesta. Turnauksen pelaaminen on kuitenkin nyt hyvinkin epävarmaa, kuten niin moni muukin asia tällä hetkellä maajoukkueen kuvioissa.

– Se olisi uusi seikkailu, katsotaan miten käy sen kanssa. Vaikeata ennustaa, kuten muutakin maajoukkueohjelmaa. Milloin jatkokarsinta pelataan? Ja miten treenipelit sitä ennen?, Autio aprikoi ja tietää, että vastauksiin voi mennä vielä aikaa.

Siviilityössäkin riittää kysymyksiä, joihin pyritään hakemaan vastauksia. Autio työskentelee Jalkapallon Pelaajayhdistyksessä yhteyspäällikkönä, ja on koronatalven ja -kevään aikana huomannut, kuinka ahdistavaa epävarma tilanne on ollut pelaajille.

– Yritämme edistää sitä, että urheilu ammattina olisi tulevaisuudessa arvostetumpaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Urheilijat eivät ole samalla viivalla muiden työntekijöiden kanssa, Autio toteaa.