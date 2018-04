Günter Younger, 50, on paljastanut kokaiinirinkejä Afrikassa ja dopinghuijauksen Venäjällä – harva asia yllättää enää konkaria

Saksalaisen Günter Youngerin olemuksesta näkee, ettei hän hätkähdä vähästä. Helsingissä viime viikolla vieraillut Younger myöntääkin, että 30 vuoden viranomaisuran jälkeen harva työasia yllättää.

Se on looginen vastaus mieheltä, joka on ollut paljastamassa muun muassa 2,5 tuhannen kilon kokaiinin salakuljetusrinkejä Liberiassa ja Norsunluurannikolla.

Younger voi lisätä meriitteihinsä myös keskeisen roolin, kun Venäjän laaja ja systemaattinen dopingkulttuuri on paljastunut.

Younger, 50, on vetänyt lokakuusta 2016 lähtien Maailman antidopingtoimiston Wadan tiedustelu- ja tutkintaosastoa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli mukana kolmihenkisessä komissiossa, joka tutki väitteitä Venäjän dopingongelmista.

Raportin tulokset julkaistiin marraskuussa 2015, ja ne järisyttivät urheilumaailmaa. Venäjä muun muassa suljettiin yleisurheilun kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ja paralympialaisista.

Myöhempien selvitysten jälkeen Kansainvälinen olympiakomitea KOK kielsi Venäjän osallistumisen Pyeongchangin talviolympialaisiin.

– Kun saimme selvityksemme aikaan, tiesimme että olimme nähneet vain jäävuoren huipun. Wada teki tulostemme perusteella päätöksen, että tiedustelu on hyvä työkalu dopingtestaamisen täydentämisessä, Younger sanoo.

KOK on näyttänyt Venäjän paluulle olympiaperheeseen vihreää valoa, mutta esimerkiksi yleisurheilupanna on edelleen voimassa.

Dopingista vaietaan helposti

Aiemmin muun muassa Europolin ja Interpolin palveluksessa ollut Younger vetää melko pientä osastoa, johon kuuluu kuusi ja lähitulevaisuudessa seitsemän ihmistä. Toiminta perustuu pitkälti tiedonantajien vihjeisiin ja ilmoituksiin mahdollisista dopingtapauksista.

Wadan ilmiantopalvelussa epäilyttävästä toiminnasta voi antaa vinkkejä anonyymisti. Viime vuonna ilmoituksia tuli runsaat 200.

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on avannut vastaavan ilmoituspalvelun.

Dopingtapauksissa näkyy edelleen vaikenemisen kulttuuria. Vihjeitä tulee käytännössä kaikilta urheilun kanssa tekemisissä olevilta: urheilijoilta, valmentajilta, toimihenkilöiltä, vanhemmilta ja niin edelleen.

– Jotkut ovat peloissaan, että heille tulee uhkauksia tai he joutuvat muutoin ongelmiin. Tärkeintä on järjestelmä, jossa tiedonantajat pystyvät luottamuksellisesti ja turvallisesti kertomaan asioista, Younger muistuttaa.

Tiedonantajat ovat olleet merkittävässä roolissa Venäjän dopingskandaalin purkautumisessa.

Keskeisiä paljastajia ovat olleet juoksija Julia Stepanova, hänen miehensä Vitali Stepanov ja ex-antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov.

Youngerin ryhmä on ollut tärkeässä roolissa dopingpalapelin osasten kokoamisessa myös siksi, että se sai käsiinsä kopion Moskovan antidopinglaboratorion testaustiedoista.

Tiedonantajien huoli uhkauksista ei välttämättä ole aiheeton.

Vuonna 2016 uutisoitiin hakkereiden pyrkineen käsiksi Stepanovan tietoihin. Hän kertoi joutuneensa muuttamaan perheineen turvallisuutensa takia. Rodtshenkov puolestaan elää piilossa Yhdysvalloissa.

Monialaista yhteistyötä

Dopingvalvonta vaatii useiden alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Ei ole sattumaa, että antidopingtyössä on lääkäreiden lisäksi runsaasti mukana poliisi- ja lakimiestaustaisia ihmisiä.

Youngerin mukaan paras kiitos tulee urheilijoilta.

– Työskentelemme puhtaiden urheilijoiden takia. Koko maailmaa ei voi muuttaa, mutta jos saamme yhdenkin huijarin kiinni, se palvelee puhtaita urheilijoita.

Antidopingväki haluaa urheilijoiden äänen kuuluviin

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tutkintapäällikön Jouko Ikosen mukaan nykyaikaisessa dopingvalvonnassa korostuu monien alojen asiantuntijoiden yhteistyö.

– Tutkinnalliset menetelmät eivät poista perinteistä dopingtestausta vaan tukevat niitä, hän muistuttaa.

SUEK on ottanut vuoden alussa käyttöön verkkopalvelun, johon voi ilmoittaa dopingiin, kilpailumanipulaatioon ja katsomoturvallisuusrikkomuksiin liittyviä vihjeitä. Ikosen mukaan vihjeitä on jo tullut.

– Odotan, että vihjeitä ja ilmoituksia tulee tänä vuonna joitain kymmeniä. Niistä osa jää odottamaan lisätietoja. Osa on sitten sellaisia, että dopingtestitiimin kanssa mietimme, miten mahdollisesti tehostamme näiden henkilöiden testaamista, hän sanoo.

"Ihan villi maailma"

SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi uskoo, että lääkäreiden, poliisien ja juristien lisäksi antidopingtyöhön tulee mukaan lisää analyytikkoja, jotka liikkuvat sosiaalisessa mediassa.

– Tärkeää on, että urheilijoiden oma ääni tulee entistä enemmän kuuluviin. Ilmiantaja-sanalla on ehkä vähän ikävä kaiku, mutta esimerkiksi Venäjän tapauksen purkautuminen lähti heistä liikkeelle. On ollut hyvin tärkeää, että asia tuli esille, Syväsalmi sanoo.

Venäjän tapauksella hän viittaa laajaan dopingskandaaliin, joka alkoi purkautua joitain vuosia sitten. Syväsalmen mukaan epäkohtia on myös muualla kuin Venäjällä.

Suomalainen antidopingväki sai niistä konkretiaa viime viikolla, kun Maailman antidopingtoimisto Wada kokousti Helsingissä.

– Kuulimme muun muassa puheenvuoron kansainvälisestä pyöräilystä henkilöiltä, jotka olivat Kolumbiassa testaamassa ajajia. Siellä on ihan villi maailma, Syväsalmi sanoo.

Tutkintapäällikkö Ikosen mukaan dopingasioissa näkyy edelleen vaikenemisen kulttuuria.

– Uskon, että on paljon enemmän tietoa olemassa kuin, mitä koskaan kenellekään ilmoitetaan.