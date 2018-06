Golden State nappasi toisen peräkkäisen mestaruuden

Golden State Warriors on voittanut toisen peräkkäisen NBA-koripallon mestaruuden. Joukkue vei mestaruuden voitoin 4–0. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun mestaruus on voitettu suoraan neljässä ottelussa.

Golden Staten kanssa tänäkin vuonna finaaleissa ollut Cleveland Cavaliers hävisi finaalisarjan neljännen ottelun pistein 85–108. Clevelandin paras pistemies oli jälleen LeBron James, joka teki 23 pistettä. Eniten pisteitä ottelussa kuitenkin heitti Golden Staten Stephen Curry. Hänelle kirjattiin ottelusta 37 pistettä.

Golden State ja Cleveland olivat nyt neljättä kertaa peräkkäin vastakkain finaalisarjassa.