Golfia hiertää aika, kalleus ja tasa-arvo – Muuramen Golfseuran uusi toimitusjohtaja tiedostaa haasteet

Golf toimialana ja harrastuksena on murroksessa Suomessa. Golfkenttiä on mennyt konkurssiin, seurat tuskailevat budjettiensa kanssa ja harrastajamäärät laskevat. Golfseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä laski viime vuonna 3417 jäsenellä, mikä on kaikkien aikojen suurin pudotus. Toki golfilla on edelleen kunnioitettavat 138 955 lisenssin hankkinutta harrastajaa, mutta onko golfin tenho hiipumassa?

Muuramen Golfseuran tuore toimitusjohtaja ja toiminnanjohtaja Joonas Nieminen, 40, tunnistaa lajin haasteet.

– Ihmisillä on yhä enemmän vaihtoehtoja viettää vapaa-aikaa, eikä yhteen lajiin haluta ehkä niin enää sitoutua, Nieminen toteaa.

Ihmiset tuntuvat nykyisin arvottavan aikaa eri tavalla. Kaksi tuntia alkaa olla iso sitoutuminen mihin tahansa toimintaan. Se on huono trendi golfin kannalta, sillä 18 väylän golfkierroksen pelaamiseen menee nelisen tuntia. Matkojen ja valmistautumisen kanssa kierros golfia voi viedä 6–7 tuntia.

– Ihmiset miettivät tarkkaan, että mihin he käyttävät sen kaksi tuntia vapaata aikaa illalla työpäivän jälkeen. Yhdeksän reiän pelaaminen tulee varmasti lisääntymään, Nieminen ennustaa.

Joillakin kentillä 18 väylää on jaettu kolmeksi kuuden väylän osaksi, jolloin pelaamisen voi palastella vielä paremmin. Ruuhkattomana aikana kuusi väylää on mahdollsta pelata jopa tunnissa.

– Kuusi väylää on ajallisesti ihan ok, mutta kyllähän siinä minun mielestä vähän kierros loppuu kesken. Tärkeintä olisi kuitenkin kehittää lajia siten, että kaikilla olisi mahdollisuus pelata omalla tavallaan, Nieminen huomauttaa.

Golf on kärsinyt elitistisestä ja kalliin lajin maineesta. Elitismiä on pyritty karistamaan mm. väljentämällä pukukoodia. Halpaa golf ei edelleenkään ole.

– Lajin kalleus tulee esille joka paikassa. Junioreille golf on kuitenkin todella edullinen laji. Paljon voi myös itse vaikuttaa, että paljonko tähän rahaa laittaa, Nieminen huomauttaa.

Monessa golfseurassa juniorit pelaavat koko kesän muutamalla kymmenellä eurolla. Mutta golfin aloittavalle ensimmäinen vuosi voi kustantaa yli tuhat euroa, jos golfkurssin jatkeeksi hankkii pelioikeuden, uudet mailat ja kengät.

Koko kauden kattava pelioikeus maksaa noin 400 – 600 euroa, kun yksittäisellä kierroksella on hintaa keskimäärin 40–60 euroa. Osakekentillä vastikkeisiin menee noin 500 – 600 euroa vuodessa.

– Monella kentällä hinnoittelu ohjaa siten, että kannattaa pelata paljon. Monet kuitenkin pelaavat kauden aikana vain 2–5 kierrosta. Joillekin kuukausimaksu voisi olla houkutteleva vaihtoehto, Nieminen listaa vaihtoehtoja.

Monella kentällä osakkeet ovat muuttuneet sijoituksena arvottomiksi. Kuolinpesille ja pelaamisen lopettaneille osakkeet ovat suoranainen rasite, sillä vastike on maksettava, vaikka ei pelaakaan. Moni kenttä on isännyt hinnoitteluun joustavuutta.

– Meillä otettiin viime vuonna käyttöön yhdeksän reiän hinta. Kuukausihinnoittelua täytyy harkita, Nieminen sanoo.

Suomalaisten golfarien keski-ikä oli viime vuonna 48 vuotta. Koko maassa oli vain 13 167 alle 21-vuotiasta pelaajaa ja heistä ainoastaan 3196 oli tyttöjä. Junioripelaajien määrä väheni viime vuonna 6,5 prosenttia.

Muuramessa ollaan samojen tylyjen lukujen edessä. MGS:n jäsenistä 11 prosenttia on alle 21-vuotiaita.

Golf on myös leimallisesti miesten laji. Suomalaisista golfareista 63,8 prosenttia on miehiä ja 26,7 prosenttia naisia. Sukupuolinen jakauma on samansuuntainen Muuramessa.

– Kyllä meidän pitää pystyä tarjoamaan laadukasta vapaa-aikaa myös naisille, Nieminen tiedostaa haasteen.

Monen tavan ja säännön pitäisi muuttua, että golfista tulisi tasa-arvoisempaa. Eri lyöntipaikat voivat olla yksi naisia häiritsevä seikka. Kun naiset lyövät lähempää lippua, lyövät he aina ryhmässä viimeisinä. Miespelaajat ovat monasti monta askelta karussa, kun naiset pääsevät lähtemään tiiauspaikalta.

Vakiintunutta käytäntöä perustellaan pelin nopeuttamisella, vaikka kyse on miesten huonosta käytöksestä. Kiire on muutenkin huono kaveri golfkentällä.

Golf on saanut uudet säännöt, joiden yhtenä pontimena on pelin nopeuttaminen. Säästyykö aikaa, kun pallo dropataan alempaa ja pallon saa putata reikään lipun kanssa?

– Varmaan säästyy, jos sääntöjä noudatetaan. Mutta voi olla, että aluksi peli jopa hidastuu. Ja meidänkin kentällä voi tulla vaaratilanteita, jos jotkut puttaavat ilman lippua ja jotkut lipun kanssa, Nieminen viittaa väyliin, joissa griinin pinta on piilossa sitä lähestyville.